Роман Протасевич утверждает, что он рассказал соратнику о планах лететь из Греции в Литву.

Задержанный белорусский оппозиционер Роман Протасевич заявил, что его мог "сдать" соратник, связанный с псевдоминерами.

Об этом он рассказал на видео с его допросом, которое опубликовал белорусский государственный телеканал ОНТ у Telegram.

Протасевич утверждает, что он рассказал соратнику о планах лететь из Греции в Литву: сразу после этого его задержали в Минске.

"У меня был личный конфликт только с одним человеком, причем был такой довольно напряженный. Особенно в последние дни. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек", - заявил он.

Протасевич также рассказал, что этот соратник имел связи с "киберпартизанами", которые ранее занимались псевдоминированиями в Беларуси.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

23 мая самолет Ryanair "Афины-Вильнюс" развернулся над территорией Беларуси и экстренно приземлился в Минске после сообщения о минировании, которое якобы получила администрация минского аэропорта и передала экипажу.

Однако в результате власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел на этом самолете и разыскивался в Беларуси.

Пассажиры рассказывали, что перед посадкой борта в Минске Протасевич запаниковал, а в ответ на вопрос о том, что случилось, сказал, что "здесь меня ждет смертная казнь". О смертной казни упоминала и сама NEXTA после задержания Протасевича. Однако бывший редактор NEXTA проходил в Беларуси обвиняемым по трем статьям, и ни по одно из них не предусмотрена исключительная мера наказания.

Позже стало известно, что так называемая "генеральная прокуратура ЛНР" расследует возможное участие Протасевича в военных действиях на востоке Украины в составе батальона "Азов". Она обратилась к Беларуси с просьбой выдать задержанного Протасевича "для проведения следственного эксперимента", так как якобы была установлена причастность основатели NEXTA к обстрелу мирного населения Донбасса и уничтожению гражданской инфраструктуры. Александр Лукашенко заявил, что "следователи из Донбасса" могут провести допрос.

Согласно так называемой Конституции и Уголовному кодексу "ЛНР", там нет смертной казни. Однако такое наказание предусмотрено у террористов из "ДНР", хотя, по данным СМИ, в действие на оккупированной территории Донецкой области оно также не приводится.

При этом по словам отца Протасевича, его сын был на Донбассе как журналист. О работе Протасевича на Донбассе говорил и бывший командир "Азова" Александр Билецкий. Он отмечал, что Роман вместе с "Азовом" и другими военными частями "боролся против оккупации Украины", но "его оружием как журналиста был не автомат, а слово".

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Автор: Олег Давыгора