Уже несколько дней население Приднестровья сидит без отопления и горячей воды из-за остановки поставок российского газа.

Самоназначенные власти непризнанного Приднестровья отказались от европейского газа и даже от гуманитарной помощи от Запада в условиях коммунальной катастрофы, вызванной остановкой поставок газа из РФ. Как пишет Politico, вероятно, отказ был не собственной инициативой сепаратистов, а распоряжением из Москвы.

Издание ссылается на переписку между Кишиневом и подконтрольным сепаратистам предприятием "Тираспольтрансгаз". Пока сотни тысяч людей в Приднестровье остаются без отопления и горячей воды в собственных квартирах, местные "власти" отклонили предложения по альтернативным поставкам газа - не из России.

Как видно из документов, полученных журналистами, компания "Молдовагаз" предложила сепаратистам помощь в "покупке газа с европейских газовых платформ" для удовлетворения местных потребностей. Однако в Тирасполе ответили, что это "фактически означает переход от стабильных поставок от "Газпрома" к закупкам на спекулятивных условиях по значительно более высоким и нестабильным ценам".

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Сейчас Приднестровье не получает газа ни из России, ни из Молдовы, и молдавские чиновники говорят, что руководство сепаратистов также отказалось принимать гуманитарную помощь, в частности генераторы.

Источник в правительстве Молдовы подтвердил подлинность этих документов и добавил, что за категоричной позицией сепаратистов, вероятно, стоит Москва, а не местные лидеры.

"Я считаю чрезвычайным то, что учитывая серьезность кризиса, когда школы и детские сады закрыты, а люди мерзнут в своих домах, власти Тирасполя отказываются принять помощь Молдовы. Вместо того, чтобы работать с властями Молдовы, чтобы найти наилучшее решение для защиты населения в это очень трудное время, они предпочитают ждать российской помощи, которая может прийти, а может и не прийти", - сказала Аура Сабадус, старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики.

Она добавила, что цена вопроса - 20-45 миллионов евро. Именно столько, по подсчетам молдавской газовой компании, приднестровцам будет стоить европейский газ на этот отопительный сезон.

Коммунальный кризис в Приднестровье

Как писал УНИАН, Россия прекратила поставки газа в Молдову и непризнанное Приднестровье. Это произошло на фоне окончания контракта между Украиной и РФ на транзит российского газа. Однако причиной было не это.

Десятилетиями Россия поставляла непризнанному Приднестровью газ, а счет за него выставляла правительству Молдовы. Поскольку Кишинев не признает этот долг, в конце концов Россия решила прекратить поставки газа и в Молдову и в подконтрольное Москве же Приднестровье. По мнению многих обозревателей, целью этих действий является попытка раскачать внутриполитическую ситуацию в Молдове и ослабить позиции проевропейского правительства накануне парламентских выборов, которые состоятся в этом году.

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