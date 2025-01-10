"России нет смысла "забирать" только Приднестровье. Ей нужна вся Молдова. И это станет мощным ударом по Украине", - политолог из Молдовы Виталий Андриевский

Доктор исторических наук, директор Института эффективной политики Виталий Андриевский в интервью УНИАН рассказал, зачем Россия устроила подконтрольному ей Приднестровью газоцид и как может использовать это против Украины и Молдовы.

С 1 января, несмотря на то, что Приднестровье всегда находилось в московском фарватере, Россия перекрыла ПМР газ. До сегодня нет никаких внятных решений так называемой власти ПМР, как в регионе собираются решать эту проблему. Тем временем, без российского газа практически вся "экономика" Приднестровья остановилась.

УНИАН пообщался с политическим аналитиком из Молдовы Виталием Андриевским и узнал, что происходит на одном из участков западной границы Украины и какие угрозы для нас это несет.

Виталий, Россия прекратила одаривать Приднестровье газом с 1 января. В ПМР фактически остановились все предприятия. А как себя чувствует население?

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Ситуация катастрофическая. Газ, который еще остался в трубах, может обеспечить где-то 10% потребителей. Остальные 90% уже отключены. Отопление, фактически, сохраняется только в сельской местности, где есть печи и возможность топить и обогреваться дровами.

Также не хватает электроэнергии. Сейчас она вырабатывается на ТЭС на угле, но запасы угля, по некоторым данным, могут истощиться уже в конце января, в крайнем случае, до 5-10 февраля. На этой неделе веерные отключения происходят по восемь часов в сутки с разбивкой по четыре часа. И, учитывая, что ночью потребление меньше, больше отключают в дневное время.

Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев дал интервью российским пропагандистам из "Россия 24" и сказал, что "решать проблему нужно максимально оперативно", в ближайшие неделю-две, но без конкретики, как именно это будет происходить.

Тирасполь сейчас играет по партитуре Кремля. То есть, они исполняют все, что говорит им Кремль. Сейчас Москва ясно дала понять, что у Тирасполя не должно быть никаких договоренностей с Кишиневом, что не нужно нигде искать газ, а нужно просто пережить определенное время, которое необходимо России. Просто продержаться. Но до сих пор не понятно, что именно хочет Россия.

Молдова готова помогать. Газ можно поставлять из Молдовы (мы раньше это тестировали, и это работает). А, где его взять? Можно оплатить что-то из Европы. Теоретически, можно через Черное море, может быть, через Румынию… Также можно договориться с Украиной о поставках угля и с его помощью вырабатывать электроэнергию… Я не говорю об объемах для запуска предприятий. Но для населения хватало бы.

Думаю, что было бы хорошо, чтобы в этой ситуации руководители Молдовы и Украины выступили инициаторами такой гуманитарной помощи и продемонстрировали бы влияние в регионе.

Правильно ли я понимаю: из-за того, что РФ еще не решила, как действовать, власти Приднестровья, скорее, всех заморозят, чем примут энергетическую и гуманитарную помощь, скажем так, с другой стороны? Из ЕС, от Молдовы?

В этом вопросе им нужно преодолеть некую психологическую преграду. Если с ними говорить один на один, они понимают, что настало время разорвать пуповину с Россией. Но они, как я сказал, не готовы к этому психологически и, прямо скажем, боятся. Боятся, что, если они сейчас, без санкции Кремля, предпримут какие-то шаги, РФ может отдать приказ арестовать, задержать их. Потому что силовиков в Приднестровье контролирует Москва.

Второй момент – многие и в Приднестровье, и в Молдове надеются, что ПМР попадет в некий общий пакет договоренностей по Украине. Это надежда о том, что после заключения мира, Россия выведет из Приднестровья свою армию, "миротворцев", и не останется больше никаких рычагов воздействия на ПМР. В Тирасполе не готовы к "восстанию" против РФ, а хотят, чтобы их проблемы были решены чужими руками. В данном случае, руками Украины, частично Молдовы, Европейского союза, США и так далее.

Но у России другой интерес. Есть версия, что нынешняя "заморозка" Приднестровья нужна Кремлю для того, чтобы повлиять на будущие парламентские выборы в Молдове – недовольные политикой действующей власти граждане, плюс знаменитые пророссийские "сетки", и РФ может получить свой результат. Фактически, вторую Грузию. Вы с такой версией согласны?

Такая интерпретация сегодняшних событий имеет место быть. То есть, можно ли работать таким образом с электоратом? Безусловно.

С одной стороны, жители ПМР, имеющие гражданство Молдовы, сами могут быть теми избирателями, которые проголосуют так, как надо Москве. С другой стороны, ситуация в Приднестровье сказывается на ситуации в Молдове.

В чем проблема? Молдова, я имею в виду правый берег, закупает электроэнергию на Кучурганской (Днестровской) ГРЭС. Из-за того, что она производилась на "бесплатном" российском газе, она была более-менее дешевой, в том числе для населения. Сейчас Молдова тоже испытывает проблемы. У нее есть газ, есть тепло, есть электричество, но за него нужно платить Европе. И платежи (хотя государство их частично компенсирует) для граждан выросли.

Кремль может делать ставку на то, что и эти избиратели, вполне вероятно, тоже выразят свое недовольство на выборах.

А Россия поможет им понять, кто же виноват (и это, естественно, не она)?

Безусловно. Особенно, если брать во внимание, что президент в парламентской республике Молдова очень ограничен в полномочиях, а парламент назначает правительство, принимает и контролирует выполнение решений и так далее. В этом смысле правы те, кто говорит, что России, если выгодно лягут карты, нет смысла "забирать" Приднестровье. России нужна вся Молдова.

Плюс, это сильно ударит по Украине. Потому что, если Молдова после парламентских выборов окажется под влиянием России, это скажется и на транзите (сейчас Молдова выступает неким транзитным хабом для украинцев), и на безопасности. В частности, снова появится угроза для Одесской области – рядом окажется, пусть небольшая, но армия.

Имеете в виду российский контингент в ПМР? Он ведь совсем небольшой.

Ну, непосредственно российских военных там, допустим, две тысячи. И еще где-то восемь тысяч приднестровской армии. Но есть силовые структуры, контролируемые РФ. Плюс – нельзя исключать мобилизацию.

Как можно видеть по действиям России, при желании, они и в Приднестровье могут спокойно набрать до 30 тысяч людей. Для Украины это уже волнительно, если война будет продолжаться.

Россия очень серьезно работает в разных направлениях, вряд ли существует только один сценарий для дестабилизации. Скажем прямо, в Кремле не дураки сидят. Там много молодых, умных ребят, которые обслуживают нынешнюю власть. И хотя там у власти люди, может быть, с мышлением прошлого века, но есть очень много аналитиков, которые могут выстраивать различные сценарии. Поэтому действия РФ нельзя недооценивать.

Возвращаясь к ситуации с отключением газа Приднестровью, когда, по вашему мнению, население созреет, чтобы "принять помощь" из России? Пока все выглядит так, что РФ выжидает какого-то удобного момента, чтобы в очередной раз из агрессора превратиться в "миротворца".

Действительно, если Россия действует по некоему сценарию (одному из них), то люди в ПМР должны дозреть до помощи Кремля. Понимаете, если население Приднестровья померзнет, условно, неделю, и им тут же решили проблему, то и она сама, и ее разрешение, и кто был "миротворцем" быстро забудется. А если они окажутся в ситуации, как, например, блокадный Ленинград в годы Второй мировой войны – когда нет электричества, тепла, нет даже хлеба, а тут вдруг на помощь приходит Путин и всех "спасает" - это запомнится на века.

На самом деле, похожий пример и так перед глазами: когда Екатерина ІІ переселила сюда гагаузов – спасла их от турок, они до сих пор испытывают к России благодарность. Это передается из поколения в поколение.

Допускаете ли вы вариант, что Россия на помощь Приднестровью больше не придет?

Такой вариант нельзя исключать. К примеру, если в тех переговорах, которые пока на неофициальном уровне могут вестись между США и Россией, Приднестровье входит в пакет договоренностей по Украине.

Условно, если Кремль понимает, что теряет Приднестровье, то большой вопрос, есть ли смысл им дальше заниматься. Все просто: теряем, так теряем. Тут не должно быть иллюзий, что "русские своих не бросают". Очень много примеров, когда бросают, когда им это выгодно.

Но пока, думаю, это нереальный вариант. И дело не только в том, что в каких-то вещах непредсказуем Зеленский. И не только в том, что абсолютно неизвестно, как себя поведет еще более непредсказуемый Трамп. На сегодня Приднестровье для России – это некий непотопляемый авианосец, орудия на котором одновременно направлены и в сторону Кишинева, и в сторону Киева. В нынешней ситуации Кремлю выгодно сохранить такое положение вещей. Время "поиграть" еще есть. Поэтому, думаю, Россия пока не хочет отсюда уходить.

Татьяна Урбанская