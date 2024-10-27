Подсчитано более 99% голосов.

В Грузии 26 октября прошли парламентские выборы. Сейчас подсчитано уже 99,3% голосов, победу одержала правящая пророссийская партия "Грузинская мечта".

Так, по данным Центральной избирательной комиссии, "Грузинская мечта" набрала 54,23% голосов.

Оппозиционная партия "Коалиция за перемены" получила 10,8%, "Единство-Национальное движение" - 10,1%, "Сильная Грузия" - 8,75%; "Гахария - за Грузию" - 7,75%.

Видео дня

Все остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и не проходят в парламент.

Грузинская оппозиция уже назвала эти выборы "украденными" и обвинила власть в том, что она украла у грузинского народа победу и европейское будущее. Кроме того, не признают предварительные данные Центризбиркома по парламентским выборам и неправительственные организации.

В то же время в партии власти уверены, что оппозиция не сможет устроить "переворот или революцию".

Выборы в Грузии проходили с нарушениями

Грузинские СМИ сообщали о вбросе бюллетеней и драках на участках, хотя масштаб этих нарушений пока не ясен.

Представители действующей власти Грузии заявили о своей полной победе на парламентских выборах за несколько часов до закрытия избирательных участков. Также премьер Венгрии Виктор Орбан едва дождался закрытия избирательных участков, чтобы поздравить пророссийскую партию "Грузинская мечта" с победой.

Вас также могут заинтересовать новости: