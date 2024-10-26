Зурабишвили выразила уверенность в европейском будущем своей страны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о победе оппозиционных сил на парламентских выборах. Свое заявление она сделала после публикации результатов экзитполов.

Зурабишвили в соцсети Х написала, что объединенная оппозиция "побеждает с 52% несмотря на попытки сфальсифицировать выборы и без голосов от диаспоры".

"Грузия показала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем", - заявила Зурабишвили.

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Тем временем, Центризбирком признал парламентские выборы состоявшимися и озвучил предварительные результаты голосования. Лидирует партия власти.

Так, по результатам обработки 70,9% бюллетеней партии набирают:

правящая "Грузинская мечта" - 52,9% голосов;

"Коалиция перемен" - 11,2%;

"Единство - национальное движение" - 9,8%;

"Сильная Грузия" - 9%;

"Гахария - За Грузию" - 8,2%.

Таким образом, только четыре оппозиционные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в парламент страны.

Парламентские выборы в Грузии

Сегодня в Грузии прошли парламентские выборы. Были зафиксированы случаи массового вброса бюллетеней и стычки на избирательных участках и возле них.

После закрытия участков власти и оппозиция объявили данные своих экзитполов, по которым каждый признал себя победителем.

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