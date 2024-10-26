Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о победе оппозиционных сил на парламентских выборах. Свое заявление она сделала после публикации результатов экзитполов.
Зурабишвили в соцсети Х написала, что объединенная оппозиция "побеждает с 52% несмотря на попытки сфальсифицировать выборы и без голосов от диаспоры".
"Грузия показала демократию, европейскость и зрелость... Я горжусь и уверена в нашем европейском будущем", - заявила Зурабишвили.
Тем временем, Центризбирком признал парламентские выборы состоявшимися и озвучил предварительные результаты голосования. Лидирует партия власти.
Так, по результатам обработки 70,9% бюллетеней партии набирают:
- правящая "Грузинская мечта" - 52,9% голосов;
- "Коалиция перемен" - 11,2%;
- "Единство - национальное движение" - 9,8%;
- "Сильная Грузия" - 9%;
- "Гахария - За Грузию" - 8,2%.
Таким образом, только четыре оппозиционные партии преодолевают 5-процентный барьер и проходят в парламент страны.
Парламентские выборы в Грузии
Сегодня в Грузии прошли парламентские выборы. Были зафиксированы случаи массового вброса бюллетеней и стычки на избирательных участках и возле них.
После закрытия участков власти и оппозиция объявили данные своих экзитполов, по которым каждый признал себя победителем.