Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против части властей Грузии. Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Именно против этого сейчас в Грузии - протесты", - заявил он.

По словам Зеленского, важно, чтобы партнеры также сейчас говорили о своей позиции, честно заявляли о том, что происходит.

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"И надо действовать. Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать не принципиально, то дальше - потерянные десятилетия, и страны лишены свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против Москвы. Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей. И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально", - подчеркнул Зеленский.

Обновлено. В частности, в санкционный список попали: основатель "Грузинской мечты", олигарх Бидзин Иванишвили, глава правительства Георгий Кобахидхе, мэр Тбилиси Каха Каладзе (в прошлом футболист киевского "Динамо"), глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, владелец проправительственного телеканала "Имеди" Ираклий Рухадзе.

Протесты в Грузии - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 ноября в столице Грузии, Тбилиси, происходили массовые столкновения протестующих и полиции. Люди вышли на улицы после объявления правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" об остановке переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года.

Уже к утру силовики "зачистили" проспект Руставели возле здания парламента и разогнали протестующих, проведя десятки жестких задержаний и преследований - людей вытащили даже из одной из местных аптек.

В Министерстве внутренних дел Грузии уточнили, что всего было задержано 43 человека.

1 декабря в Грузии продолжились протесты. Был задержан один из лидеров оппозиционной коалиции "За перемены" Зураба Гирчи Джапаридзе во время протеста в Тбилиси.

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