Правительство США одобрило продажу Турции 40 новых истребителей F-16 на сумму 23 миллиарда долларов.

Администрация Байдена объявила об одобрении долгожданного соглашения о продаже Турции военных самолетов F-16 на сумму 23 миллиарда долларов - сразу после того, как Анкара ратифицировала членство Швеции в НАТО.

Как пишет The Guardian, сделка включает 40 новых истребителей F-16, а также комплекты модернизации для 79 имеющихся турецких F-16. Госдепартамент США сообщил Конгрессу, что также одобрил продажу 40 истребителей F-35 Греции на сумму 8,6 млрд долларов.

Отмечается, что США не давали зеленого света соглашению о продаже F-16 до тех пор, пока в Вашингтон не прибыли документы о ратификации членства Швеции в НАТО.

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Председатель сенатского комитета по международным отношениям, демократ Бен Кардин, заявил в пятницу, что он разрешит продажу F-16 Турции.

"Мое одобрение запроса Турции на покупку самолетов F-16 зависит от того, одобрит ли Турция членство Швеции в НАТО. Но не делайте ошибки: это не было решением, которое далось мне легко", - сказал он.

После передачи официального уведомления Госдепартамента США у Конгресса есть 15 дней, чтобы высказать возражения против продажи, после чего она считается окончательной. В то же время американские чиновники не ожидают, что Конгресс заблокирует продажу, несмотря на критику в адрес Турции со стороны некоторых членов Конгресса.

Стареющие Военно-воздушные Силы Турции выиграют от новых F-16, поскольку они пострадали от исключения из возглавляемой США Программы совместных ударных истребителей F-35 в 2019 году из-за решения Эрдогана приобрести современную российскую систему противоракетной обороны.

Турция ратифицировала членство Швеции в НАТО

Как писал УНИАН, в мае 2022 года, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, Швеция и Финляндия подали официальную заявку на вступление в НАТО. Однако Турция заблокировала обе заявки из-за того, что эти две страны приняли у себя много турецких диссидентов.

После длительных переговоров Анкара дала согласие на вступление Финляндии в Альянс в апреле прошлого года.

25 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил свою подпись под решением турецкого парламента о ратификации членства Швеции в НАТО. Таким образом, для приобретения Швецией членства в НАТО остается получить согласие лишь одной страны – Венгрии.

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