Теперь шведам остается получить аналогичное согласие от Будапешта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил свою подпись под решением турецкого парламента о ратификации членства Швеции в НАТО. Соответствующее сообщение появилось в Официальном вестнике Турции, где публикуются принятые законы.

"Было сочтено целесообразным одобрить "Протокол об участии Королевства Швеция в Организации Североатлантического договора", подписанный в Брюсселе 5 июля 2022 года. Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования. Положения этого закона обеспечиваются Президентом", - говорится в публикации.

Таким образом, для приобретения Швецией членства в НАТО остается получить согласие лишь одной страны – Венгрии. Все остальные страны альянса уже дали шведам "зеленый свет".

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