Украинские беженцы в Нидерландах ежемесячно получают от 280 до 380 евро в виде расходов на проживание.

Депутаты Нидерландов выступили за прекращение части льгот для украинских беженцев в стране, сообщает Dutchnews.

"Украинцы, которые бежали после российского вторжения два года назад, получили специальный статус беженцев, что дает им те же права жить и работать, что и граждане ЕС", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что украинские беженцы получают от государства от 280 до 380 евро в виде расходов на проживание. После того, как украинцы найдут работу, выплаты должны прекратиться. Впрочем, местным властям сложно контролировать этот процесс. Депутаты, на которых ссылается издание, отмечают, что государство должно контролировать этот процесс и "попросить" трудоустроенных украинцев платить за некоторые услуги самостоятельно.

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"Украинцы, которые здесь работают, должны сделать свой вклад в собственное жилье. Это то, что должны делать искатели убежища и люди, которые получают льготы. К украинцам надо относиться так же, как ко всем остальным в этой стране", - цитирует издание депутата Кати Пири.

Беженцы из Украины в Нидерландах: важные новости

В конце прошлого года власти Нидерландов призвали украинских беженцев, по возможности переселяться из приютов в арендованное жилье. С соответствующим призывом обратилось Министерство юстиции этой страны.

Отмечалось, что страна будет поддерживать перемещенных лиц из Украины так долго, как это будет необходимо. Так, более 100 тысяч переселенцев уже нашли убежище в Нидерландах. Многими из них занимаются муниципалитеты, поддержку которым оказывают многочисленные неправительственные организации и волонтеры, а также и многие другие украинцы, которые переехали в Нидерланды раньше или после начала войны.

Затем Нидерландская партия BBB предложила отправить украинских беженцев обратно в те части своей страны, которые в настоящее время не пострадали от войны.

"Мы не можем разместить всех", - заявила тогда депутат BBB Мона Кейзер.

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