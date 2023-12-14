Министерство юстиции страны призвало украинцев переселяться в арендованное жилье.

Украинских беженцев, которые сейчас находятся в Нидерландах, просят по возможности переселяться из приютов в арендованное жилье. С соответствующим призывом обратилось Министерство юстиции этой страны, сообщается на сайте посольства Украины в Нидерландах.

Отмечается, что страна будет поддерживать перемещенных лиц из Украины так долго, как это будет необходимо. Так, более 100 тысяч переселенцев уже нашли убежище в Нидерландах. Многими из них занимаются муниципалитеты, поддержку которым оказывают многочисленные неправительственные организации и волонтеры, а также и многие другие украинцы, переехавшие в Нидерланды раньше или после начала войны.

В то же время многим муниципалитетам становится все труднее найти подходящие места, а существующие места почти заполнены.

Видео дня

"Поэтому мы призываем тех украинцев, которые находятся в приютах и имеют возможность самостоятельно снимать жилье, обдумать такую возможность. Если вы приехали в Нидерланды впервые, вы можете указать такое желание, когда будете регистрироваться в первом пункте прибытия, и например, также получить информацию о нидерландском рынке жилья в стране", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сейчас стремятся "обеспечить наиболее уязвимые категории беженцев из Украины в Нидерландах насущным жильем".

Помощь Нидерландов Украине - последние новости

Нидерланды могут прекратить свою поддержку Украине. Об этом заявил голландский ультраправый политик Герт Вилдерс, партия которого одержала победу на недавних парламентских выборах. По его словам, Нидерланды "не должны оказывать военную поддержку Украине, пока мы не в состоянии защитить свою страну".

Ранее правительство Нидерландов выделило еще 2 миллиарда евро на военную помощь Украине в следующем году. Таким образом, общая поддержка этой страной Киева с начала вторжения РФ увеличилась до около 7,5 миллиардов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: