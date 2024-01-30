Парламентарий GroenLinks/PvdA Джулиан Бушофф назвал предложения BBB "новыми и тревожными".

Нидерландская партия BBB предложила отправить украинских беженцев обратно в те части своей страны, которые в настоящее время не затронуты войной.

"Мы не можем разместить всех", - заявила, как сообщается, депутат BBB Мона Кейзер во время дебатов в понедельник по правительственному бюджету на работу с беженцами. Прошло почти два года с тех пор, как Россия вторглась в Украину, а Нидерланды приняли десятки тысяч украинцев, пишет DutchNews.

Она сказала, что запад страны ей кажется "относительно стабильным".

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"Могут ли украинцы там безопасно разместиться?" - спросила Кейзер у министра по делам беженцев Эрика ван дер Бурга.

Депутат также поинтересовалась, какой будет позиция временного кабинета министров, если Киев попросит отправить обратно граждан Украины, которые могут быть призваны на военную службу. По ее словам, возможно, сотни тысяч военнообязанных бежали за границу, а некоторые могут оказаться в Нидерландах.

Парламентарий GroenLinks/PvdA Джулиан Бушофф назвал предложения BBB "новыми и тревожными".

"Непостижимо, что BBB рассматривает возможность отправки людей обратно в страну, находящуюся в состоянии войны", - сказал он.

Кейзер также предложила, чтобы граждане Украины, нашедшие работу в Нидерландах, оплачивали аренду и расходы на здравоохранение, хотя многие из них уже это делают.

Украинские беженцы в Ниделандах - детали

Украинских беженцев, которые сейчас находятся в Нидерландах, попросили по возможности переселяться из приютов в арендованное жилье. С соответствующим призывом обратилось Министерство юстиции этой страны, сообщается на сайте посольства Украины в Нидерландах.

Отмечается, что страна будет поддерживать перемещенных лиц из Украины так долго, как это будет необходимо. Так, более 100 тысяч переселенцев уже нашли убежище в Нидерландах. Многими из них занимаются муниципалитеты, поддержку которым оказывают многочисленные неправительственные организации и волонтеры, а также и многие другие украинцы, переехавшие в Нидерланды раньше или после начала войны.

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