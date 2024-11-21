Ее глубина должна достичь 11 100 метров.

В Китае бурят одну из самых глубоких скважин, которая по прогнозам погрузится в земную кору на 11 100 метров. Об этом сообщает Unilad.

Проект под названием Shenditake 1 начался в мае прошлого года в пустыне Такла-Макан, расположенной в бассейне Тарим, Синьцзянь.

Ученым понадобилось всего 10 месяцев, а также 1000 бурильных труб и 20 буровых долот, чтобы проникнуть на глубину более 10 000 метров. Рабочие праздновали достижение важного рубежа в марте, но дальнейшее бурение создало довольно опасные проблемы.

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Температура в скважине может достигать более 200 градусов по Цельсию, а пластовое давление может вырасти, превысив 130 мегапаскалей. Для контекста, высокопрочные строительные проекты, такие как мосты, обычно изготавливаются из бетона, способного выдерживать 41 МПа.

Китайские СМИ утверждают, что "суровая грунтовая среда" и "сложные подземные условия" Таримского бассейна являются сложным местом для исследования. Но есть очень веская причина, почему ученые взялись за этот подвиг.

Китайцы пытаются изучать внутреннюю структуру и эволюцию Земли, что обеспечивает важные данные для геонаучных исследований, говорится в заявлении Китайской национальной нефтяной корпорации, ведущего производителя нефти и газа в стране, которая руководит проектом.

По прогнозам, Shenditake 1 должна была достичь максимальной запланированной глубины еще в июле, однако официально китайцы так и не сообщили, была ли достигнута эта цель.

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