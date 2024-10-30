Отмечается, что металл подорожал более чем на треть в этом году.

Цены на золото выросли до рекордного уровня на фоне спроса со стороны инвесторов перед выборами в США. Металл поднялся до отметки 2 789,86 долларов за унцию, превысив предыдущий рекорд.

Издание Bloomberg пишет, что в этом году драгоценный металл подорожал более чем на треть. Этому способствовали покупки центральных банков и войны на Ближнем Востоке и в Украине.

Напряженная президентская гонка в США между Камалой Харрис и Дональдом Трампом также находится в центре внимания инвесторов, и неопределенность в отношении ее результатов способствует покупкам драгоценного металла.

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"В случае победы Трампа рынки сосредоточены на последствиях введения новых пошлин, а также на инфляционном давлении, к которому они приведут", - говорится в записке аналитика Standard Chartered Plc Суки Купера.

По данным Всемирного совета по золоту, в третьем квартале мировой спрос на золото вырос примерно на 5%, установив рекорд за этот период и впервые превысив отметку в 100 миллиардов долларов. Этому росту - объем которого увеличился до 1313 тонн - способствовало усиление инвестиций с Запада.

Цены на золото - последние новости

20 августа стало известно, что цены на золото достигли нового рекорда. Металл продавали за более чем 2500 долларов за унцию.

26 сентября золото установило новый исторический рекорд. Драгоценный металл торговался еще дороже - рекордные 2 685,58 доллара за унцию.

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