Лидер РФ будет продолжать говорить о том, что воюет против всего мира, считает эксперт.

Российский президент Владимир Путин во время своего нового обращения, которое запланировано накануне годовщины вторжения РФ в Украину, вероятнее всего, будет утверждать, что его победа заключается в "сохранении" своей страны.

Лидер россиян будет продолжать говорить о том, что он воюет не против Украины, а против НАТО, всего Запада и вообще всего мира, и поэтому России не стыдно даже в чем-то уступать во время противостояния, рассказал российский правозащитник Марк Фейгин в интервью Obozrevatel.

"Мы справимся, мы будем воевать дальше - и тому подобное. Вероятнее всего, он будет это говорить. Скажет, что его главным достижением является то, что он спас Россию. Мол, она была на грани уничтожения, а вот он опередил коварные планы Запада и начал военную кампанию, чтобы спасти само существование России", - спрогнозировал эксперт.

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Новое обращение Путина - что надо знать

10 февраля стало известно, что Владимир Путин 21 числа в Москве обратится с посланием к Федеральному собранию. По словам спикера президента РФ Дмитрия Пескова, глава РФ будет говорить о "текущей ситуации". Песков добавил, что участие в мероприятии будут принимать оккупанты, воюющие против Украины.

Военный эксперт Сергей Грабский говорил, что враг в Донецкой области будет пытаться добиться хоть каких-то результатов, чтобы Путин смог рассказать о "достижениях".

Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля 2022 года.

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