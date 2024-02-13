По словам политика, кредит на дружественных условиях дает США шанс получить деньги обратно.

Сенатор США Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, поддержал идею, которую озвучил бывший президент Дональд Трамп, что помощь Украине нужно предоставить не бесплатно, а в кредит. Об этом говорится в заявлении республиканца.

"Я считаю, что решение этой проблемы заключается в следующей формуле. Дополнительным пакетом помощи должен стать кредит для соответствующих стран, как предлагает президент Трамп. Кредит на дружественных условиях дает Америке, которая глубоко погрязла в долгах, шанс получить наши деньги обратно и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав, настаивая на том, чтобы мы мыслили нестандартно", – отметил парламентарий.

В то же время он отметил, что помощь Украине, Израилю и Тайваню является чрезвычайно важным императивом национальной безопасности для Соединенных Штатов. Однако также необходимо найти решение пограничного кризиса.

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"Однако, как я уже неоднократно говорил, что сначала мы должны разобраться с нашей границей. Граница – это кошмар национальной безопасности ... Я надеюсь, что Палата представителей еще раз внимательно изучит безопасность границ, чтобы она могла пройти через Сенат. Я также надеюсь, что Палата представителей превратит дополнительный пакет помощи в кредит а не в грант", – додав Грэм.

Стоит отметить, что сенатора-республиканец Линдси Грэм неоднократно высказывался в поддержку Украины, в частности, в вопросе передачи вооружения.

Помощь США для Украины

Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. Теперь законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере более 60 млрд долларов, должны направить в Палату представителей.

Однако с принятием могут возникнуть проблемы. Спикер Майк Джонсон уже раскритиковал законопроект. Он заявил, что неспособность урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей.

Со своей стороны бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь Соединенных Штатов для Украины, Израиля и Тайваня. Он считает, что деньги должны даваться в долг, а не предоставляться просто так.

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