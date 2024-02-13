Сенатор США Линдси Грэм, республиканец из Южной Каролины, поддержал идею, которую озвучил бывший президент Дональд Трамп, что помощь Украине нужно предоставить не бесплатно, а в кредит. Об этом говорится в заявлении республиканца.
"Я считаю, что решение этой проблемы заключается в следующей формуле. Дополнительным пакетом помощи должен стать кредит для соответствующих стран, как предлагает президент Трамп. Кредит на дружественных условиях дает Америке, которая глубоко погрязла в долгах, шанс получить наши деньги обратно и меняет парадигму того, как мы помогаем другим. Президент Трамп прав, настаивая на том, чтобы мы мыслили нестандартно", – отметил парламентарий.
В то же время он отметил, что помощь Украине, Израилю и Тайваню является чрезвычайно важным императивом национальной безопасности для Соединенных Штатов. Однако также необходимо найти решение пограничного кризиса.
"Однако, как я уже неоднократно говорил, что сначала мы должны разобраться с нашей границей. Граница – это кошмар национальной безопасности ... Я надеюсь, что Палата представителей еще раз внимательно изучит безопасность границ, чтобы она могла пройти через Сенат. Я также надеюсь, что Палата представителей превратит дополнительный пакет помощи в кредит а не в грант", – додав Грэм.
Стоит отметить, что сенатора-республиканец Линдси Грэм неоднократно высказывался в поддержку Украины, в частности, в вопросе передачи вооружения.
Помощь США для Украины
Сенат США окончательно поддержал пакетный законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов. Теперь законопроект, который предусматривает помощь Украине в размере более 60 млрд долларов, должны направить в Палату представителей.
Однако с принятием могут возникнуть проблемы. Спикер Майк Джонсон уже раскритиковал законопроект. Он заявил, что неспособность урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей.
Со своей стороны бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь Соединенных Штатов для Украины, Израиля и Тайваня. Он считает, что деньги должны даваться в долг, а не предоставляться просто так.