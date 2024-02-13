По словам политика, Сенат не получил никаких изменений в пограничной политике.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон раскритиковал законопроект о предоставлении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов, пишет Washington Post.

Он заблаговременно отклонил пакет, заявив, что неспособность урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей.

"Поскольку Сенат не получил никаких изменений в пограничной политике, Палата должна будет продолжать работать по собственному желанию по этим важным вопросам. Америка заслуживает большего, чем статус-кво Сената", – сказал Джонсон.

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Он добавил, что Сенату следовало "вернуться к чертежной доске, чтобы внести поправки в текущий законопроект, включив в него реальные положения о безопасности границ, которые действительно помогут положить конец нынешней катастрофе".

Как отметил украинский политик, зампредседателя финансового комитета парламента Ярослав Железняк, после голосования о прекращении дебатов, которое было 12 февраля, должно пройти 30 часов до финального голосования. Это будет где-то в 11:00 среды, 14 февраля, по Киеву. Для финального голосования в Сенте достаточно 50 голосов.

Далее следует Палата представителей, спикер которой и раскритиковал документ. Если Джонсон будет блокировать вынесение на голосование, демократы применят discharge petitions. Это позволит вынести закон в обход Спикера, но нужно собрать 218 подписей.

Помощь США для Украины

Сенат США 12 февраля проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту о помощи Украине. После принятия его передадут в Палату представителей. Документ не предусматривает решение вопроса безопасности границ в США, потому что Сенат ранее провалил голосование по такому законопроекту.

По оценкам CNN, финальное голосование в Сенате состоится "где-то в течение недели". Но на этом дело еще не будет решено. После Сената законопроект передадут в нижнюю палату Конгресса – Палату представителей, которую контролируют республиканцы во главе с радикальным трампистом Майком Джонсоном.

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