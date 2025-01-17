Бербок считает, что немецкие политики больше сосредоточены на своих предвыборных кампаниях, чем на восстановлении мира в Европе.

Германия остается нерешительной в вопросе помощи Украине, чьи политики больше сосредоточены на предвыборных кампаниях.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в подкасте Berlin Playbook Podcast издания Politico.

"В настоящее время Германия в целом не рассматривается как движущая сила политики мира в Европе, и, честно говоря, это меня огорчает. Даже сейчас, во время предвыборной кампании, некоторые отдают приоритет национальной перспективе или тому, как быстро получить несколько голосов на парламентских выборах, вместо того, чтобы взять на себя реальную ответственность за обеспечение мира и свободы в Европе", - сказала она.

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Отмечается, что Бербок высказала свое недовольство на фоне того, как канцлер Германии Олаф Шольц спровоцировал ожесточенные внутренние дебаты, потребовав, чтобы новая помощь Украине была обусловлена ​​ослаблением конституционных фискальных ограничений страны. Он говорил о том, что не согласится на пакет помощи Украине в размере 3 миллиардов евро, если он не будет оплачен за счет новых заимствований.

В издании подчеркнули, что некоторые партии Германии, такие как Христианско-демократический союз и Свободная демократическая партия, выступают против принятия новых долгов для финансирования помощи Украине. Из-за этого новый пакет поддержки может застопориться.

"Это доверие не должно быть снова подорвано колебаниями, которые могут заставить другие страны беспокоиться о том, что Германия не поддержит их", - заявила Бербок.

Также глава МИД Германии раскритиковала предыдущие немецкие правительства за то, что они не способны прислушиваться к предупреждениям об агрессивных намерениях РФ. В частности, она осудила Христианско-демократический союз при экс-канцлере Ангеле Меркель и Социал-демократическую партию за строительство газопровода "Северный поток - 2".

"Точно так же, как "Северный поток - 2" никогда не был чисто экономическим проектом, вопреки тому, во что долгое время хотели верить ХДС и СДПГ - не является совпадением и то, что подводные кабели передачи данных в Балтийском море продолжают повреждаться", - подчеркнула Бербок.

Кроме того, глава МИД Германии высказалась о словах новоизбранного президента США Дональда Трампа о том, что европейские союзники по НАТО должны увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

"Мы будем сотрудничать везде, где это возможно, потому что Америка остается одним из наших самых близких партнеров и является другом на протяжении десятилетий. Но, если в определенных областях ситуация станет сложнее, Европа не собьется с курса", - заверила она.

Помощь Украине от Германии - важные новости

Ранее Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. В частности, в него войдут новейшие колесные БМП RCT-30 Boxer, сотни ударных беспилотников и БМП Marder.

Кроме того, в Германии обсуждают новый пакет помощи в размере трех миллиардов евро, который может получить Украина. В частности, "Зеленая" партия Германии обвиняет канцлера Олафа Шольца в его блокировании.

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