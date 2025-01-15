Лидером гонки остается правоцентристский альянс ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

Если бы выборы в парламент Германии состоялись в ближайшее время, победу одержал бы правоцентристский альянс ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного YouGov, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что на данный момент поддержка ХДС/ХСС составляет 30%, что на один процентный пункт больше, чем показывали результаты предыдущего исследования общественного мнения.

В то же время левоцентристская Социал-демократическая партия Германии действующего канцлера Олафа Шольца поднялась на два пункта до 18%. А вот второе место остается за ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (21%), тогда как "Зеленые" остались на четвертом месте с 14%.

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"BSW - крайне левый альянс, основанный в прошлом году - является единственной другой партией, которая преодолела бы 5%-ный барьер для получения мест в парламенте", - пишет издание.

Выборы в Германии - последние новости

Как сообщал УНИАН, американского миллиардера Илона Маска взяли "на карандаш" в Еврокомиссии из-за выборов в Германии. Брюссель проверит, не нарушает ли бизнесмен принципы ЕС, когда расхваливает немецких ультраправых.

Как известно, в декабре в Германии был распущен парламент и назначена дата выборов. Досрочное голосование за состав Бундестага запланировано на 23 февраля.

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