В частности Шольца обвинили в том, что он тормозит поставки военной помощи для Украины.

В Германии обсуждают новый пакет помощи в размере трех миллиардов евро, который может получить Украина. В частности "Зеленая" партия Германии обвиняет канцлера Олафа Шольца в его блокировании. Однако Свободная демократическая партия Германии готова поддержать финансовый пакет, если не будет нарушен долговой тормоз, пишет tagesschau.

"Мы уже давали сигнал о нашем согласии на дополнительную помощь Украине в ноябре", - отметил лидер партии Кристиан Линднер.

Также он обвинил федерального канцлера Германии в том, что он блокирует помощь для Украины.

Видео дня

"Весь процесс разоблачает маневр Олафа Шольца в ноябре: он хотел выбить из меня 15 миллиардов евро нового долга в обход долгового тормоза, чтобы отдать три миллиарда евро из них Украине. Это была одна из причин, почему светофор не сработал. Тот факт, что сейчас он блокирует помощь, показывает, что приоритеты канцлера не связаны с Украиной", - отметил Линднер в интервью Mediengruppe Bayern.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе издание Der Spiegel сообщило, что в правительстве Германии продолжаются дискуссии относительно будущих поставок оружия для Украины. По информации журналистов, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус хотели выделить дополнительный бюджет в размере около трех миллиардов евро для срочных поставок оружия в Украину до выборов в Бундестаг, которые состоятся 23 февраля.

Однако в канцелярии Шольца блокируют эти планы, однако сам канцлер отверг обвинения в блокировании.

"Я предлагал в определенный момент продолжить эту помощь. Но если вы это сделаете, вы также должны сказать, откуда берутся деньги", - сказал он.

В частности Шольц отвергает экономию средств для помощи Украине в других отраслях Германии:

"Я против того, чтобы мы брали это с пенсий, я против того, чтобы мы делали это через сокращение местных органов власти, я против того, чтобы мы инвестировали меньше денег в железную дорогу и дороги", - объяснил политик.

По его словам, поддержка Украины должна финансироваться отдельно.

Украина и Германия - последние новости

Как писал УНИАН, в конце декабря 2024 года Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли танки, ракеты, дроны, различного вида боеприпасы, гранатометы и другое оружие.

Также сообщалось, что Германия может передать Украине новейшие бронемашины RCT30 Boxer, которые вмещают до шести полностью экипированных пехотинцев. Кроме того, эта машина получила дистанционно управляемый модуль RCT30.

Вас также могут заинтересовать новости: