В вопросе того, сможет ли Европа заменить помощь Соединенных Штатов Америки Украине, основное - смогут ли они проводить соответствующие закупки.
Об этом в эфире "Новости. Live" сказал Иван Тимочко, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Отвечая на вопрос о том, сможет ли Европа заместить нам всю помощь, которой Украине может не хватать, если США поставят свою помощь нам на паузу, он отметил, что это очень серьезный вопрос.
"Даже больше: мне трудно сейчас его оценить, поскольку я не знаю реального уровня поставок в украинскую армию. У меня стоит вопрос, когда закончатся поставки оружия, например, которые уже к этому времени были законтрактованы. К каким срокам и в каких объемах", - сказал Тимочко.
Говоря о том, смогут ли европейские страны заместить эту помощь, глава Совета резервистов отметил, что вопрос не столько в самом замещении, как в том, смогут ли они проводить соответствующие закупки.
"(Закупать - УНИАН) через, скажем, третьи страны или через третьи стороны это оружие для себя, а затем передавать его Украине. То есть цепочка поставки может увеличиться и могут действительно возникать трудности", - пояснил он.
В то же время Тимочко отметил, что Украина уже сталкивались с таким и имеет опыт, - "полгода, когда не поступало американское оружие". "И во время, когда противник наступал и был в гораздо лучшем состоянии, и в боеготовности, и все равно они не сумели перехватить полностью оперативной или стратегической инициативы", - сказал председатель Совета резервистов.
Так, отметил он, говоря о поставках американского оружия в Украину, нужно рассматривать другой аспект: что "мы выходим из этой ситуации, которая есть сейчас, потенциальной".
"А где гарантия, что в ближайшее время, скажем, страны-союзники России - или те, что есть, или те, что новые могут потенциально появиться, - не начнут наращивать поставки оружия России? И вот здесь, собственно, нужно понимать, что тогда действительно может возникнуть серьезная ситуация для нас. Потому что все-таки на данном этапе те мощности в плане вооружения, привлечение американского оружия дает возможность говорить о том, что мы можем сдерживать противника и даже проводить тоже локальные успешные операции", - сказал Тимочко.
По его словам, в частности учитывая эти полугодовые непоставки оружия, альтернатива замещения оружия от американских союзников все равно так или иначе рассматривалась.
"Но есть еще другой аспект. Не бывает черного и белого в таких переговорах и в таких действиях. И я сомневаюсь, что американские производители оружия просто согласятся на заявления или требования Трампа поставлять оружие, за которое "а" - заплачено, под которое - "б" - расширены промышленности или мощности самих этих предприятий, следовательно, владельцы этих корпораций вложили огромные средства в расширение, в закупку оборудования, в обучение специалистов, подготовку. Для того, чтобы эмоциональные решения лидера Америки потенциально... ограничили их бизнес, - они прекрасно понимают, что так не может происходить", - отметил председатель Совета резервистов.
Он пояснил, что прежде всего это будет большая потеря рабочих мест, потери поступлений в бюджет, налогов.
"То, что они могут декларативно заявить о прекращении поставок, но поставлять оружие в Украину в обход, через третьи страны, те же европейские, - я думаю, что, скорее всего, так, при худших раскладах, может быть. Но все равно, чтобы была приостановка, - нет", - сказал Тимочко.
Трамп сегодня будет решать вопрос о прекращении помощи Украине, - NYT
Ранее издание The New York Times отметило, что президент США Дональд Трамп проведет встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Представитель администрации Трампа сообщил, что на встрече планируют рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики для Украины.
Отмечается, что к ним относятся прекращение или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренными и оплаченными во время президентства Джо Байдена.