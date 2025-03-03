Это относится к поставкам, которые были одобрены еще Джо Байденом.

Президент США Дональд Трамп сегодня проведет встречу со своими главными помощниками по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Как пишет The New York Times, представитель администрации Трампа сообщил, что на встрече планируют рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду вариантов политики для Украины.

"К ним относятся приостановка или отмена американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренные и оплаченные во время президентсва Джо Байдена", - пишет издание.

Как напоминает NYT, Зеленский во время встречи в Лондоне в воскресенье получил жесты поддержки от 18 собравшихся лидеров, включая премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Джорджию Мелони и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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Однако за таким проявлением солидарности скрывалось признание того, что сохранение поддержки от Соединенных Штатов остается критически важным.

"У Стармера две цели", — сказал Муджтаба Рахман, аналитик консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group. "Создать предложение с украинцами и европейцами, которое позволит США позитивно участвовать в обеспечении безопасности Украины, одновременно готовясь к наихудшему сценарию, когда это может оказаться невозможным".

США угрожают прекратить поставки оружия Украине

Издание WSJ прогнозирует, что без военной помощи США у Украины будет достаточно оружия, чтобы продолжать воевать против оккупантов в нынешнем темпе до лета.

Редактор по вопросам обороны и иностранных дел газеты The Telegraph Кон Кофлин отмечает, что не стоит сбрасывать со счетов Зеленского и Украину, ведь в 2022 году шансы у страны были еще хуже. Кофлин напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения России киевские войска стояли практически одни, а потому при поддержке Европы они вряд ли сейчас сломаются.

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