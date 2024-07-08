Германия передала украинской армии новую военную помощь. В пакет вошли боеприпасы, радары и беспилотные летательные аппараты.
Обновленный список немецкой помощи опубликован на сайте Федерального правительства Германии. Отмечается, что вооружение поставляют как из запасов Бундесевера, так и за счет промышленных поставок, финансируемых правительственной программой вооружений.
В пакет помощи вошли:
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- боеприпасы для боевого танка Leopard 1;
- зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями и ракетами к нему;
- два радара воздушного наблюдения TRML-4D;
- 9 тысяч патронов к GEPARD;
- 55 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 58 тысяч патронов калибра 40 мм;
- 30 разведывательных беспилотников VECTOR и 10 надвоных дронов;
- 200 мобильных глушилок для БПЛА;
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 10 защищенных автомобилей и два пикапа;
- четыре бронированные машины разминирования WISENT 1 с запчастями;
- 39 терминалов SatCom;
- 150 очков ночного видения;
- 93 тысячи дымовых гранат, детонаторы;
- 800 штурмовых винтовок MK 556, 10 HLR 338 и 150 CR;
- 250 пулеметов MG5.