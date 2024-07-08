Сроки поставок не разглашаются.

Германия передала украинской армии новую военную помощь. В пакет вошли боеприпасы, радары и беспилотные летательные аппараты.

Обновленный список немецкой помощи опубликован на сайте Федерального правительства Германии. Отмечается, что вооружение поставляют как из запасов Бундесевера, так и за счет промышленных поставок, финансируемых правительственной программой вооружений.

В пакет помощи вошли:

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боеприпасы для боевого танка Leopard 1;

зенитно-ракетный комплекс Patriot с запчастями и ракетами к нему;

два радара воздушного наблюдения TRML-4D;

9 тысяч патронов к GEPARD;

55 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и 58 тысяч патронов калибра 40 мм;

30 разведывательных беспилотников VECTOR и 10 надвоных дронов;

200 мобильных глушилок для БПЛА;

бронированная ремонтно-эвакуационная машина, 10 защищенных автомобилей и два пикапа;

четыре бронированные машины разминирования WISENT 1 с запчастями;

39 терминалов SatCom;

150 очков ночного видения;

93 тысячи дымовых гранат, детонаторы;

800 штурмовых винтовок MK 556, 10 HLR 338 и 150 CR;

250 пулеметов MG5.

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