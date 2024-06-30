В бюджете ФРГ на этот год на военную помощь Украине предусмотрено более 7,1 млрд евро.

В первом полугодии 2024 года две трети оружейного экспорта Германии были предназначены для Украины. Об этом сообщает dpa со ссылкой на информацию Министерства экономики ФРГ.

Издание отмечает, что немецкий экспорт оружия второй год подряд достигает рекордного уровня - в основном из-за предоставления военной помощи Киеву.

Так, в период с 1 января по 18 июня федеральное правительство одобрило экспорт оружия на общую сумму не менее 7,48 миллиарда евро, что на 30% больше, чем в первом полугодии прошлого года. При этом около 65% экспорта (4,88 миллиарда евро) было предназначено для Украины.

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Добавим, что в бюджете ФРГ на этот год на военную помощь Украине предусмотрено более 7,1 млрд евро.

Помощь Германии Украине - последние новости

Украинский экипаж рассказал о немецком Leopard то, чего не знали даже иностранцы. Бойцы ВСУ 33-й отдельной механизированной бригады показали в деталях, как работают в танке и чем усовершенствовали машину.

По словам военных, сначала танк казался экзотическим великаном, но после учений за рубежом экипаж уверенно овладел управлением. Он имеет 12-цилиндровый дизельный двигатель, но в экстренных ситуациях он может ехать и на керасине, и на бензине.

Также УНИАН сообщал, что немецкий производитель дронов открыл еще один завод в Украине. Разработанные компанией Quantum-Systems разведывательные БПЛА Vector Силы обороны эксплуатируют с мая 2022 года.

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