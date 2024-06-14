Украина получила большой пакет помощи от Германии / фото Википедия

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине. Речь идет о реактивных системах HIMARS, комплексах ПВО, танках и т .д. Перечень предоставленного вооружения опубликовали на сайте правительства ФРГ.

Согласно информации, Украина получила:

  • машин пехоты Marder 20 ед.;
  • танки Leopard 1 A5 с запчастями – 10 ед.;
  • зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS 1 ед.;
  • зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM 1 ед.;
  • реактивные артиллерийские системы HIMARS 3 ед.;
  • бронированная мостоукладочная машина Biber 2 ед.;
  • бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 2 ед.;
  • машины разминирования Wisent 1 4 ед.

Также в пакет военной помощи вошло другое оборудование и боеприпасы.

Видео дня

Новость дополняется...