Немецкое правительство обнародовало полный перечень переданного вооружения.

Германия передала очередной пакет военной помощи Украине. Речь идет о реактивных системах HIMARS, комплексах ПВО, танках и т .д. Перечень предоставленного вооружения опубликовали на сайте правительства ФРГ.

Согласно информации, Украина получила:

машин пехоты Marder – 20 ед.;

20 ед.; танки Leopard 1 A5 с запчастями – 10 ед.;

10 ед.; зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS – 1 ед.;

1 ед.; зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM – 1 ед.;

1 ед.; реактивные артиллерийские системы HIMARS – 3 ед.;

3 ед.; бронированная мостоукладочная машина Biber – 2 ед.;

2 ед.; бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer – 2 ед.;

2 ед.; машины разминирования Wisent 1 – 4 ед.

Также в пакет военной помощи вошло другое оборудование и боеприпасы.

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