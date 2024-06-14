Германия передала очередной пакет военной помощи Украине. Речь идет о реактивных системах HIMARS, комплексах ПВО, танках и т .д. Перечень предоставленного вооружения опубликовали на сайте правительства ФРГ.
Согласно информации, Украина получила:
- машин пехоты Marder – 20 ед.;
- танки Leopard 1 A5 с запчастями – 10 ед.;
- зенитно-ракетный комплекс малого радиуса IRIS-T SLS – 1 ед.;
- зенитно-ракетный комплекс среднего радиуса действия IRIS-T SLM – 1 ед.;
- реактивные артиллерийские системы HIMARS – 3 ед.;
- бронированная мостоукладочная машина Biber – 2 ед.;
- бронированная ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer – 2 ед.;
- машины разминирования Wisent 1– 4 ед.
Также в пакет военной помощи вошло другое оборудование и боеприпасы.
Видео дня
Новость дополняется...