Немецкая полиция возвращает на территорию Польши людей, которые попали в Германию без нужных документов.

Варшава обвинила Германию в принудительном возвращении нелегальных мигрантов на территорию Польши в нарушение существующих процедур. Дело может касаться и граждан Украины. Об этом сообщает польское издание TVN24.

Очередной инцидент с возвращением группы мигрантов из Германии в Польшу, который вызвал публичную ссору двух государств, состоялся 15 июня. На пограничном мосту между городами Франкфурт-на-Одере и Слубице немецкие полицейские приказали группе из десятка женщин и мужчин с багажом быстро пересечь мост в Польшу.

Как сообщил представитель главнокомандующего Пограничной службы Польши подполковник Анджей Юзвяк, "предварительные выводы свидетельствуют о том, что инцидент мог касаться группы украинских граждан, которым немецкая полиция отказала во въезде". Комендант польской пограничной заставы обратился за объяснениями к своему коллеге с немецкой стороны.

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По словам польского президента Анджея Дуды, действия немецкой полиции являются "незаконными, скандальными и нарушают нормы".

"Если мы действительно имеем дело с тем, что немецкая полиция перевозит мигрантов через границу в своих полицейских автомобилях и таким образом толкает обратно в Польшу, то это незаконное действие и абсолютный скандал", - сказал президент Польши.

Как отмечает TVN24, в прошлом году Германия возобновила стационарный контроль на границе с Польшей, Чехией и Швейцарией, объясняя это борьбой с незаконной миграцией. Аналогичный контроль на немецко-австрийской границе продолжается с осени 2015 года.

По словам заместителя министра внутренних дел и администрации Польши Мацея Дущика, мигрантов, которые хотят попасть в Германию, но не имеют необходимых документов, задерживают на польско-немецкой границе. С начала этого года таких случаев было более 3700, из них около 2200 касаются украинцев.

Самый громкий за последние дни случай возвращения мигрантов был зафиксирован 14 июня в Осинове Дольном (Западнопоморское воеводство). Немецкая полиция оставила там афганскую семью из пяти человек, которым отказали во въезде в Германию. В дело вмешался премьер-министр Дональд Туск, который поговорил об этом с канцлером Германии Олафом Шольцем. Позже он сообщил, что немецкая сторона извинилась за действия, не соответствующие процедурам.

Проблема нелегальных мигрантов в ЕС

Как писал УНИАН, на границе Беларуси и Польши растет напряжение из-за увеличения количества мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза. Польша и ЕС обвинили Беларусь и Россию в том, что с 2021 года эти страны пытаются распространять хаос, выталкивая мигрантов через границу в рамках того, что Варшава называет "гибридной войной". В то же время в Минске и Москве отрицают такие обвинения.

Однако поток нелегалов идет не только из Беларуси. В прошлом году министр обороны Италии Гвидо Крозетто обратился за помощью к НАТО и Европейскому Союзу из-за растущего потока нелегальных мигрантов из Африки, который генерирует Россия. По словам министра, поток нелегалов, прибывающих через Средиземное море, растет экспоненциально. Крозетто уверен, что это является "частью четкой стратегии гибридной войны", которую Россия ведет против Европы.

Он отметил, что российская военизированная "группа Вагнера" специально создает кризисы в некоторых африканских странах, где у нее есть влияние, что и провоцирует волны беженцев.

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