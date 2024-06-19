В этом году немецкое государство намерено потратить от 5,5 до 6 миллионов евро на финансирование украинцев.

Ряд ведущих немецких политиков настаивают на том, что украинским беженцам в Германии следует ограничить социальные выплаты. По их словам, о текущей ситуации становится все "труднее донести" до избирателей, пишет The Guardian.

"Около 1,1 миллиона украинцев нашли убежище в Германии после полномасштабного вторжения России в их страну в феврале 2022 года. Они имеют право на социальную выплату, известную как Bürgergeld, или доход гражданина, в размере 563 евро в месяц. Пары получают 506 евро на человека, а дети имеют право на выплаты в размере от 357 до 471 евро в месяц, в зависимости от их возраста. Немецкое государство также покрывает такие расходы, как аренда, отопление и здравоохранение", - говорится в публикации.

По данным министерства финансов, в этом году немецкое государство потратит от 5,5 до 6 миллионов евро на финансирование украинцев.

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"Вполне возможно, что причина того, что у нас особенно много украинцев в Германии, в отличие от других соседей, таких как, например, Франция, заключается в том, что у нас есть эти высокие социальные выплаты, которых нет ни у кого в Европе", - заявил министр внутренних дел Баден-Вюртемберга на юге Германии Томас Штробль, представляющий консервативную партию Христиан-демократов.

Сообщается, что правительство Германии пока отклонило требования о сокращении социальных выплат украинцам и заявило, что не планирует пересматривать правила.

Украинские беженцы в Польше - что сообщалось

Напомним, через два года после начала полномасштабной войны позитивное отношение и поддержка украинских беженцев в Польше ощутимо снизились.

Согласно исследованию, уменьшение приверженности к украинцам распространилось на все сферы жизни. Также приверженность поляков снизилась и к мигрантам.

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