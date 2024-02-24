Министр Кубраков назвал это спланированной диверсией.

В Польше на годовщину войны повредили вагоны с агропродукцией Украины: на этот раз вместо украинского зерна на земле оказались бобовые.

Об этом заявило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook. Инцидент произошел около 9 утра на станции Дорогуск.

"В день второй годовщины полномасштабного российского военного вторжения, сегодня около 9 утра неизвестные повредили грузовые вагоны с бобами", - подчеркнуло ведомство.

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Там уточнили, что на инцидент уже отреагировал министр Александр Кубраков. Он назвал действия поляков системным уничтожением украинской агропродукции. Процесс похож на спланированные диверсии, указал чиновник.

"Наша страна обороняется и выживает также и благодаря фермерам. Итак, совершившие эти преступления точно не заинтересованы в украинском мире и победе цивилизованного мира. Мы призываем правоохранительные ограны Польши дать немедленную реакцию", - заявил он.

Также в министерстве отметили,что аналогичную жалобу уже в третий раз подал наш перевозчик Укрзализныця. Там тоже ждут реакции правоохранителей.

В Польше начались диверсии против зерна Украины

Как известно, инцидент с бобовыми не первый случай, когда продукт украинских аграриев уничтожают на территории Польши. Например, 20 февраля польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов на грузовой станции "Медика", рассыпав на землю зерно.

Ранее, еще 11 февраля, фермеры Польши болгаркой срезали пломбы на украинских грузовиках с агропродукцией, а 23 февраля на станции Дорогуск открыли люки двух зерновозов и порассыпали рапс (этот продукт Украина везла в Германию).

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