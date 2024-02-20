На заблокированной станции находятся в ожидании перегрузки около 40 вагонов с агропродукцией.

Польские протестующие открыли люк двух украинских грузовых вагонов на грузовой станции "Медика", в которых находилось зерно. Указанный украинский груз направляется в Германию транзитом через Польшу. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба государственной "Укрзализныци".

Сейчас на указанной станции находятся в ожидании перегрузки около 40 украинских грузовых вагонов с сельскохозяйственной продукцией. О несанкционированном вмешательстве в работу железной дороги проинформированы Польскую железную дорогу и посольство Украины в Польше, заявил перевозчик.

"Укрзализныця" подчеркивает недопустимость вмешательства польских протестующих в работу железной дороги ... "Укрзализныця" возмущена такими действиями польских протестующих и призывает прекратить незаконные действия... Сейчас компания направила соответствующее обращение в польские правоохранительные органы", – подчеркнули в госкомпании.

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Там добавили, "Укрзализныця" четко придерживается введенного в апреле 2023 года запрета на импорт зерновых грузов в Польшу, а только перевозит транзитом эти грузы по территории соседней страны. Все вагоны на границе проверяют контролирующие органы Польши, их опломбируют. Это делает невозможным попадание украинского зерна на рынок Польши.

В то же время пассажирские поезда в Республику Польша и обратно сейчас курсируют по графику.

Обострение на границе

Во вторник, 20 февраля, утром польские протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

В ответ на блокаду польских фермеров украинские перевозчики начали мирную акцию возле ПП "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика".

По данным ГПСУ, по состоянию на 20 февраля польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной.

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