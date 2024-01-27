Речь идет о лицензировании, не предусматривающем введения квоты по объему.

В Минагрополитики подтвердили, что начали технические переговоры с Польшей относительно экспортных лицензий, в частности, страны обменялись на техническом уровне. Это позволит ослабить ограничения на экспорт украинской агропродукции, заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что лицензирование не предусматривает введение квоты по объему. Речь идет о том, что экспортер подает заявку в Минэкономики, а она передается в Минагрополитики, которое получает согласование от Польши. После такого согласования выдается лицензия. Это означает, что соседняя страна сможет прослеживать объемы экспорта и контрагентов.

"Лицензирование без квот – довольно распространенный инструмент. Поэтому, если мы говорим о замене существующего эмбарго, которое сейчас действует со стороны Польши, то лицензирование – это положительный шаг к либерализации торговли. Оно позволит определенные объемы после прохождения определенной процедуры торговать. По сравнению с текущей ситуацией, это был бы позитивный шаг для настройки взаимной торговли", – отметил Высоцкий.

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Он добавил, что в пример Польше приводят положительный опыт сотрудничества с Румынией и Болгарией, которые еще в сентябре прошлого года вводили эмбарго, но затем согласились на процесс лицензирования.

Замминистра напомнил, что после того, как в сентябре 2023 года Еврокомиссия отменила ограничения на ввоз четырех культур – пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы – в пять стран, в частности, Польшу, Варшава ввела собственные ограничения. Еще тогда Украине предложили альтернативный вариант – лицензирование экспорта.

Ограничения экспорт украинской аграрки

Ранее УНИАН писал, что Украина и Польша запланировали технические переговоры по экспортным лицензиям на украинскую агропродукцию. Однако это не означает отмену эмбарго.

В январе 2024 года Болгария, Польша, Венгрия, Румыния и Словакия призвали Европейскую комиссию "защитить европейских фермеров" и ввести импортную пошлину на украинское зерно.

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