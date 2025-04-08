Офицер говорит, что во время всех войн в составе обеих сторон всегда присутствовали иностранные легионы.

Сегодня стало известно, что в Донецкой области ВСУ взяли в плен двух китайских военных - генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос не исключает, что в КНР назовут их "добровольцами", которые воюют на стороне РФ по собственному желанию.

Об этом Кривонос сказал в эфире "Фабрики новостей".

По его словам, официальный Китай может сказать, что это был их личный выбор, или окажется, что пленные, хотя и китайцы, но не являются гражданами КНР.

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"Китаец может быть гражданином любых других стран. Огромное количество людей китайской национальности проживает в других странах... А то, что китайцы воевали в рядах вооруженных сил, это же было известно давно. В информационном пространстве даже неоднократно были репортажи. Почему же мы тогда молчали? Почему не освещали? Потому что мы боялись реакции Китая, который непосредственно выступал одним из гарантов переговоров? Интеллигентно молчали, когда нам плевали в морду?", - сказал Кривонос.

По его словам, в сравнение с общим количеством населения Китая, даже если несколько тысяч есть в рядах российской армии, надо еще доказать, воюют ли они, и каким образом оказались в Российской Федерации.

Генерал также сказал, что во время всех войн в составе обеих сторон всегда присутствовали иностранные легионы и к этому надо относиться "адекватно, а не делать из этого трагедию или суперчудо", потому что это - реалии войны.

Если эти пленные - именно граждане Китая, и кадровые военные, надо "дожать", чтобы узнать, каким образом они оказались в российской армии.

"Но не буду удивлен даже, если услышу, что они были в рядах Народно-освободительной армии Китая, но на тот момент уже были освобождены, и это - их личный выбор. Бы такие вещи проходили, и даже на примере украинских вооруженных сил", - добавил генерал.

Что известно об этом случае

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский 8 апреля во время совместной с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером пресс-конференции заявил, что в Донецкой области ВСУ взяли в плен двух китайских военных.

По словам Зеленского, из-за этого события "нам есть что обсудить с американцами". Как рассказал украинский президент, произошел бой между украинцами и шестью китайскими военными, из которых двое оказались в плену. Зеленский сказал, что есть документы этих солдат и они - граждане Китая.

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