Кремль угрожает депортировать африканцев, если они не подпишут контракт.

Россия проводит глобальную кампанию по вербовке иностранных наемников по меньшей мере в 21 стране, включая несколько государств Африки. Кампании по набору в армию предлагают выгодные бонусы при подписании контракта и зарплаты тем, кто присоединится к ним в качестве контрактников. Кремль также отправляет тысячи мигрантов и иностранных студентов сражаться вместе с российскими войсками в войне против Украины, пишет Bloomberg.

"Используя тактику, впервые примененную наемной группой "Вагнер", российские чиновники все чаще угрожают не продлевать визы африканским студентам и молодым рабочим, если они не согласятся вступить в ряды вооруженных сил", - отмечает издание, ссылаясь на чиновников, знакомых с этим вопросом.

Отмечается, что некоторые африканцы, находящиеся в России по рабочим визам, были задержаны и вынуждены выбирать между депортацией и отправкой на фронт. Некоторые из них смогли подкупить чиновников, чтобы остаться в стране и избежать военной службы, рассказал один из европейских чиновников.

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Другой собеседник издания отметил, что российская практика отправки мигрантов и студентов в бой под принуждением появилась еще в начале войны. Эти военнослужащие несут особенно высокие потери, потому что их все чаще направляют на рискованные наступательные маневры для защиты более подготовленных подразделений.

В начале этого года правительство Катманду заявило, что ему известно о примерно 400 молодых непальских мужчинах, завербованных Россией, но многие другие, вероятно, подписались без ведома правительства. Решение Индии прекратить набор непальских гуркхов в свою армию, положив конец 200-летней традиции, возможно, побудило непальцев искать работу в России и других странах.

Также один из украинских чиновников заявил, что среди пленных, которых Украина захватила на поле боя, увеличилось число иностранных боевиков. По его словам, особенно часто встречаются африканцы и непальцы.

По словам Евгения Примакова, главы Россотрудничества, организации, занимающейся распространением знаний о России за рубежом, в настоящее время в России обучается 35-37 тысяч африканских студентов.

Африканские наемники в войне РФ против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в разведке Британии заявили, что во время наступления на Волчанск Россия задействовала "Африканский корпус". По ее данным, эти подразделения, скорее всего, ранее были развернуты в Сирии, Ливии, Буркина-Фасо и Нигере.

В ГУР отмечали, что Россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины. Речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности - в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

"Наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также - российский паспорт для солдата и членов его семьи", - рассказали в ГУР.

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