Премьер-министр Венгрии сравнил атаку на Трампа с покушением на премьера Словакии Фицо.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в пятницу, что бывший президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Роберт Фицо были атакованы за свои "антивоенные взгляды". Об этом сообщает Reuters.

Издание напоминает, что Фицо получил четыре пули во время покушения в середине мая, в то время как Трамп, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах США в ноябре, выжил после стрельбы 13 июля. При этом оба являются союзниками Орбана, правого националиста, который находится у власти с 2010 года.

"Все эти нападения направлены против антивоенных, мирных политиков. Провоенные силы настолько взбудоражены, напряжены, подстрекаемы и организованы, что пытаются убрать со сцены, из центра политической жизни силы, которые выступают за мир", - сказал Орбан. Видео дня

Как известно, премьер-министр Венгрии, который в начале этого месяца совершил самозваную "мирную миссию" в Украине, включавшую встречу с Трампом, заявил, что бывший президент выжил после нападения, потому что "у Бога есть планы относительно него", направленные на продвижение мира. В свою очередь министр иностранных дел Орбана Петер Сийярто заявил, что Венгрия рассматривает потенциальный второй срок Трампа как "шанс для мира" в Украине.

"У нас очень хорошие отношения с теми, кто работает за спиной президента над написанием его экономической и внешнеполитической повестки дня. Я могу сказать, что мы участвуем в процессе формирования этой повестки дня, есть несколько тем - таких, как семейная политика и остановка миграции, где нас высоко ценят", - сказал Орбан.

Покушение на Трампа

Как сообщал УНИАН, во время предвыборного митинга Трампа в штате Пенсильвания прозвучали выстрелы. Полиция убила стрелка, но одна из пуль успела задеть ухо кандидата в президенты.

После этого действующий лидер Соединенных Штатов Джо Байден поручил усилить охрану своего политического соперника.

По данным американских правоохранителей, в политика стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Журналисты выяснили, что он работал в доме престарелых.

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