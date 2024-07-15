Его родители были соцработниками.

20-летний Томас Мэтью Крукс, которого обвиняют в покушении на убийство Дональда Трампа, работал в доме престарелых.

Как пишет CNN, пока следователи не нашли в социальных сетях молодого человека ничего, что указывает на мотив. Сейчас Федеральное бюро расследований пытается получить доступ к его телефону.

По данным журналистов, Крукс жил в Бетел-Парке, примерно в 35 милях к югу от места, где проходил митинг бывшего президента Соединенных Штатов Америки. В 2022 году он окончил среднюю школу, в старших классах над ним издевались, поскольку он не вписывался в коллектив.

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Известно, что стрелок работал помощником диетолога в доме престарелых Bethel Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center. Одна из медсестер сказала журналистам, что там провели обыск.

Крукс был зарегистрирован как республиканец, однако ранее сделал небольшой взнос в группу, поддерживающую демократов. Он голосовал лишь раз - на промежуточных всеобщих выборах 2022 года. Президентские выборы 2024 года должны были стать для него первыми.

Установить его личность удалось с помощью найденной винтовки AR, которая могла принадлежать отцу парня. Документов при нем не было. Родители парня были социальными работниками. Отец Крукса сначала сказал журналистам, что пытается разобраться в происходящем. Позже они не смогли с ним связаться.

Покушение на Трампа

Напомним, что экс-президент США был ранен в ходе митинга в штате Пенсильвания. Момент стрельбы попал на видео - политик поднес руку к уху и пригнулся.

Позже стало известно, что 20-летнего стрелка застрелили сотрудники Секретной службы. Трамп получил травму уха, он вскоре выписался из больницы.

Американский президент Джо Байден поручил усилить охрану Трампа и пересмотреть меры безопасности перед предстоящим съездом Республиканской партии.

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