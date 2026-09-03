Новая банкнота в 2000 гривень поступит в обращение уже завтра: в чем ее особенности

Банкнота имеет более 20 элементов защиты.

Национальный банк Украины вводит в обращение банкноту нового наивысшего номинала 2 000 гривень завтра, 4 сентября, сообщила пресс-служба регулятора.

Нацбанк представил новую банкноту за два месяца до даты её ввода в обращение, чтобы дать возможность банковским и небанковским учреждениям своевременно настроить своё оборудование (банкоматы, комплексы самообслуживания), а гражданам и бизнесу – ознакомиться с дизайном и элементами защиты этой банкноты.

Новая купюра выполнена в фиолетово-синих и розовых тонах. На лицевой стороне размещен портрет Василия Стуса и его подпись.

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Введение в обращение банкноты нового номинала регулятор объяснил изменениями в экономике, в частности в доходах, ценах, объеме наличности в обращении, а также в поведении населения. С момента введения банкноты номиналом 1 000 гривень семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен на основе индекса инфляции – вдвое.

"Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, ведь если после введения банкноты номиналом 1 000 гривень для получения среднемесячной зарплаты достаточно было 10 банкнот самого высокого номинала, то в 2026 году для этого потребуется более 30 банкнот номиналом 1 000 грн", – поясняют в НБУ.

Новая купюра продолжает современную серию банкнот, концепция её дизайна и система защиты в целом соответствуют модифицированным банкнотам номиналом 100, 200, 500, 1 000 гривень образцов 2014–2019 годов. Она имеет более 20 элементов защиты.

Следует отметить, что это первая в мире банкнота, в которой для усиления защиты использована уникальная защитная лента AnimaTM Colour – полихромная и анимированная. При изменении угла наклона банкноты на ней наблюдаются эффект движения и смена изображения – трезубец сменяется знаком гривны. Эта лента была представлена производителем лишь в конце апреля 2026 года.

Наличные деньги в Украине – главные новости

10 июля Нацбанк сообщил о введении в обращение новой банкноты самого высокого номинала. Дата ввода в обращение купюры в 2000 гривень, 4 сентября, была выбрана не случайно – это день памяти выдающегося поэта, диссидента и шестидесятника Василия Стуса, портрет которого изображен на банкноте.

По данным НБУ, чаще всего в Украине подделывают банкноты номиналом 500 гривень. На втором месте с большим отрывом – 200 гривень. В целом уровень подделки банкнот по итогам 2025 года снизился втрое.

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