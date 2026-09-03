Налоговая разрабатывает новые правила для бизнеса, пострадавшего от российских атак

ГНС планирует учитывать последствия обстрелов при оценке налоговых рисков.

Государственная налоговая служба подготовила комплекс мер, которые должны упростить администрирование налогов для предприятий, понесших ущерб или потери из-за российских обстрелов.

Как сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух, речь идет, в частности, об учете последствий атак при оценке налоговых рисков, минимизации проверок и отказе от повторного истребования документов.

"Уничтожено оборудование, склады, товар, документы, остановлено производство. К сожалению, это уже привычная картина после каждого российского обстрела. Ряд мер, которые должны помочь бизнесу, требуют законодательного урегулирования. Но мы в ГНС уже сегодня, чтобы не терять время, подготовили комплекс мер, чтобы упростить жизнь тем, кто пострадал", – отметила и. о. главы ГНС.

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По её словам, в системах налоговой службы планируется сформировать отдельный перечень предприятий, документально подтвердивших повреждения. Для них будет установлена специальная отметка – "субъект хозяйствования, пострадавший в результате вооружённой агрессии РФ".

Информацию для формирования такого перечня планируют получать, в частности, от ГСЧС, военных администраций, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и из государственных реестров. Это должно позволить бизнесу не подавать в налоговую документы, которые уже имеются в распоряжении государства.

Отдельно ГНС планирует учитывать последствия обстрелов при оценке налоговых рисков. В частности, падение оборотов, прибыльности или налоговой нагрузки само по себе не должно автоматически становиться основанием для запроса со стороны налоговой или проверки. Сначала необходимо выяснить причины таких изменений и проверить, связаны ли они с последствиями войны.

Налоговый контроль в отношении пострадавшего бизнеса обещают проводить только при наличии реальных рисков. При этом статус пострадавшего предприятия не будет означать полного освобождения от проверок.

Также в ГНС обещают свести к минимуму бумажную бюрократию. Основным каналом взаимодействия с пострадавшими плательщиками должен стать "Электронный кабинет".

Отдельно предусмотрен подход к налоговой задолженности. Если у пострадавшего предприятия возникнет задолженность, ГНС должна незамедлительно уведомить об этом плательщика. В то же время наличие задолженности не лишит предприятие статуса пострадавшего, хотя предусмотренные законом процедуры его погашения останутся в силе.

Для предприятий, подвергшихся критическим разрушениям, планируется ввести персональное сопровождение. За такими плательщиками могут закрепляться ответственные сотрудники ГНС, а также привлекаться офисы налоговых консультантов.

Российские удары по складам и предприятиям – последние новости

Украинский бизнес несет огромные убытки из-за постоянных атак российских оккупантов. В результате массированной ракетной атаки в ночь на 5 августа был уничтожен ряд объектов крупных украинских сетей в Киеве и области. В частности, речь идет о крупнейшем складе Rozetka в Броварах, двух крупных складских комплексах "Эпицентра" и заводе Epicentr Ceramic Corporation, сортировочном центре "Новой почты" в Киеве и т. д.

27 августа россияне вновь атаковали логистические центры, в частности пострадали объекты сетей "Фора", Comfy, "Дом игрушек" и Roshen. Кроме того, российские оккупанты в ночь на 31 августа атаковали склады двух крупных торговых сетей в Киевской области – Varus и АТБ.

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