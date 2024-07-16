По крайней мере некоторые проукраинские республиканцы откровенно не в восторге от того, кого Трамп выбрал себе в заместители.

Решение Дональда Трампа назначить своим вице-президентом сенатора Джеймса Ди Вэнса вызвало празднование в Москве. Об этом заявил бывший конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер, которого цитирует The Hill.

"Они празднуют этот выбор как в Милуоки [на съезде Республиканской партии] сегодня вечером, так и в Москве. Джей Ди Вэнс - это тот, кто... очень громко говорил о том, что ему безразлично, что происходит в Украине. Он выступал против помощи Украине", - сказал Кинзингер в понедельник.

Бывший депутат Конгресса, который является ярым сторонником защиты Украины, отметил, что граждане разрушенной войной страны вместе "в окопах" и вряд ли "имеют что-то общее, кроме того, что стоят вместе, защищая свою страну".

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"И все, что нам нужно сделать, это помочь профинансировать это. Мы же даже не воюем. А Джей Ди Вэнс агрессивно повторяет настоящую российскую болтовню", - продолжил Кинзингер.

По его словам, Трамп сделал "ужасный выбор" на роль своего напарника в ноябрьских выборах. Кинзингер напомнил, что когда-то Вэнс агрессивно высказывался против Трампа, и вдруг стал его самым большим сторонником.

"У него нет моральной души, нет центра. И как можно любить Россию и то, что они делают в Украине, я не понимаю. Я думаю, что это был ужасный выбор для президента", - говорит проукраинский республиканец.

Трамп выбрал себе вице-президента

В США кандидаты в президенты баллотируются на должность сразу с напарником, который займет должность вице-президента и в случае чего будет выполнять функции самого президента, если тот отойдет от дел.

Как писал УНИАН, избранный Трампом в напарники на выборах Джеймс Ди Вэнс неоднократно высказывался за необходимость остановить американскую помощь Украине. В частности он прямо признавался, что ему наплевать на судьбу Украины и ему интереснее Тайвань.

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