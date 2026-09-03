Эль-Ниньо не был настолько сильным по меньшей мере 1000 лет: ученые назвали причину

Исследователи восстановили климатические данные за тысячу лет и обнаружили беспрецедентное усиление Эль-Ниньо.

Эль-Ниньо в последние десятилетия стал сильнее, чем когда-либо за последние 1000 лет. К такому выводу пришли ученые Мичиганского университета, восстановившие изменения температуры поверхности восточной части экваториального Тихого океана за тысячелетний период.

Как пишет Qubit, исселдование показало, что современные эпизоды Эль-Ниньо заметно отличаются от тех, что происходили до начала индустриальной эпохи. По мнению исследователей, причиной усиления может быть глобальное потепление, вызванное деятельностью человека.

Эль-Ниньо – теплая фаза естественного климатического цикла. Во время этого явления температура поверхности Тихого океана в экваториальной зоне повышается, что влияет на погоду во многих регионах планеты. Холодная фаза цикла называется Ла-Нинья.

Видео дня

Чтобы изучить климат прошлого, исследователи проанализировали окаменевшие кораллы, собранные в районе Галапагосских островов. Их химический состав позволяет восстановить изменения температуры океана за длительный период.

Ученые обнаружили, что рост климатической изменчивости связан именно с усилением Эль-Ниньо. Подобной тенденции не наблюдалось ни во время средневекового теплого периода, ни в период Малого ледникового периода.

Компьютерные модели также показали, что одних природных факторов недостаточно, чтобы объяснить происходящие изменения. Исследователи считают, что значительную роль играет рост концентрации парниковых газов из-за деятельности человека.

Более мощный Эль-Ниньо в будущем может означать не только дополнительное повышение температуры, но и более экстремальные осадки. Влажные регионы могут получать еще больше дождей, тогда как засушливые – сталкиваться с более сильной засухой.

Таким образом, усиление Эль-Ниньо способно сделать климатические крайности еще более выраженными по всему миру.

Землю ждет рекордный Эль-Ниньо: что известно

В Тихом океане уже формируется аномально сильный Эль-Ниньо. Met Office прогнозирует, что температура поверхности океана местами может быть более чем на 3°C выше нормы, а некоторые модели допускают отклонение до +4 градусов. Явление способно усилить глобальное потепление и повлиять на погоду во многих регионах мира. По прогнозу, 2027 год может стать самым жарким в истории наблюдений, опередив 2024 год.

Вас также могут заинтересовать новости: