Жидкий металл чуть не погубил ноутбук: проблему обнаружили только спустя 3 года

Жидкий металл, который использовался для охлаждения в игровом ноутбуке ASUS, испортил компоненты и привел к перегреву.

Владелец игрового ноутбука столкнулся с серьезной проблемой спустя всего несколько лет после покупки девайса. Причиной стали не перегрев, износ процессора или неисправность системы охлаждения, а сам жидкий металл, который использовался для отвода тепла от CPU, пишет PCWPlus.hu.

Пользователь Reddit под ником Nicknickmeetnick рассказал, что купил ASUS ROG Zephyrus M16 в начале 2023 года. Устройство почти не использовалось для игр и не подвергалось тяжелым нагрузкам – речь идет о самой обычной повседневной эксплуатации. Однако со временем ноутбук начал регулярно перегреваться и перезагружаться.

Когда владелец разобрал ноутбук, чтобы заменить термопасту, он обнаружил внезапный источник проблемы. Жидкий металл, который ASUS использует для охлаждения, начал повреждать поверхность теплораспределительной крышки CPU. Предподожительно, повреждения возникли из‑за химических добавок, которые производитель добавляет в состав, чтобы он не растекался по плате.

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Для очистки процессора пришлось использовать большое количество ватных палочек и изопропиловый спирт. После удаления жидкого металла владелец временно нанес обычную термопасту. По его словам, производительность в играх резко выросла – в отдельных играх частота кадров увеличилась почти втрое.

Сама по себе технология жидкого металла обеспечивает значительно более эффективный теплоотвод по сравнению с традиционной термопастой. При этом у нее есть серьезный недостаток: материал проводит электричество. Поэтому даже небольшая капля, попавшая не туда, может вызвать короткое замыкание и вывести дорогостоящую электронику из строя.

Отмечается, это не единичный случай – на Reddit периодически встречаются сообщения владельцев игровых ноутбуков ASUS о проблемах, связанных с жидким металлом и его нанесением на производстве.

Возникает закономерный вопрос: если жидкий металл способен привести к таким последствиям, почему производители мощных ноутбуков не переходят на более безопасные решения вроде PTM7950? Редакция PCWPlus отмечает, что одно из возможных объяснений – экономия на производстве. При оптовых закупках жидкий металл обходится дешевле, чем качественная термопаста.

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