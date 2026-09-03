Морские дроны атаковали порт в Сочи: поднялся густой дым (видео)

В районе морского порта Сочи очевидцы заметили два очага дыма. Российские мониторинговые каналы сообщили о взрыве.

В четверг, 3 сентября, над морским портом Сочи в Краснодарском крае России поднялся дым. Перед этим местные жители и мониторинговые каналы сообщали о нападении беспилотных катеров.

Как показывает OSINT-анализ Astra, кадры очевидцев демонстрируют дым именно в районе морского порта Сочи. Позже появилась информация, что к берегам города добрался беспилотный катер, который взорвался непосредственно в порту. На данный момент независимого подтверждения характера повреждений нет.

Особое внимание привлекает то, что в этой части порта, согласно спутниковым снимкам за 2024 год, ранее был пришвартован военный корабль. В то же время неизвестно, находился ли он там в момент атаки.

Видео дня

Между тем в России сообщили и о другом инциденте с беспилотником. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в селе Великое Буньково Богородского района беспилотник попал на территорию завода, после чего там вспыхнул пожар, пишет российская служба BBC.

Название предприятия российский чиновник не уточнил. По открытым данным, в Великом Бунькове расположены завод стеклотары и предприятие по производству керамических изделий. Кроме того, в этом районе есть несколько военных полигонов.

Удары по России с большого расстояния – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские удары на большие расстояния по территории России все сильнее сказываются на экономике и повседневной жизни страны, однако пока не приводят к заметному падению поддержки войны. Более того, такая тактика потенциально может укрепить позиции Кремля, убеждая россиян в том, что страна якобы подверглась экзистенциальной угрозе.

Также мы сообщали, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам и терминалам на черноморском побережье России снизили туристический поток более чем на 10%. Даже Владимир Путин значительно реже посещает свою резиденцию в Сочи, тогда как рядовые россияне продолжают приезжать, совмещая отдых с реалиями войны.

Вас также могут заинтересовать новости: