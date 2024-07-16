Российский дипломат назвал формулу мира президента "ультимативной".

В Москве отрегаировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что российская сторона должна присутствовать на втором мирном саммите.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что они не понимают, что подразумевается под этой встречей. "Кремль пока не понимает, что Зеленский имеет в виду под вторым саммитом мира, учитывая, что первый по факту не был саммитом мира", - цитирует его ТАСС.

Заместитель главы министерства иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что они не собираются принимать участие в саммите. Он назвал украинскую формулу мира "абсолютно тупиковой и ультимативной".

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"Конкретное место не определено. Впрочем, география не имеет принципиального значения. Важнее содержание, с которым все предельно ясно.... Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных "саммитах" участвовать не собираемся", - заявил Галузин.

Второй саммит мира

Обсуждение следующего саммита мира началось сразу после окончания первого, который состоялся в прошлом месяце в Швейцарии. Россию не приглашали на встречу, однако там заявили, что все равно не посетили бы ее.

По данным СМИ, второй мирный саммит может пройти в Саудовской Аравии, Катаре или Турции. Владимир Зеленский считает, что представители России должны там присутствовать.

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