'Лукойл' и 'Роснефть' не выполняют контракты на поставку бензина: просрочено почти 60%

Участники рынка связывают перебои с необходимостью обеспечивать топливом "приоритетных потребителей".

С мая по сентябрь российские нефтяные компании не смогли выполнить около 60% контрактов на поставку бензина, заключенных на Санкт-Петербургской бирже, пишет "Коммерсант".

По данным издания, российские нефтяные компании в среднем выполнили лишь 41% контрактов на поставку бензина, заключенных на Петербургской бирже. Около 20% сделок завершились дефолтом или были аннулированы, а 39% контрактов остаются невыполненными. В 24% случаев задержка с отгрузкой топлива уже превысила установленный норматив в 30 дней.

Больше всего невыполненных обязательств приходится на "Лукойл" и "Роснефть" – 46% и 28% соответственно. Более половины просроченных контрактов "Роснефти" не выполняются уже более месяца. У "Лукойла" доля таких соглашений составляет почти треть.

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По словам источника "Коммерсанта", задержки с отгрузками у "Роснефти" и "Лукойла" могут быть связаны с тем, что именно их нефтеперерабатывающие заводы подверглись наибольшему количеству украинских атак.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин заявлял, что компания продолжает обеспечивать внутренний рынок топливом.

В первую очередь компании выполняли государственные заказы. В частности, они направляли топливо оборонным и промышленным предприятиям, аграрному сектору и муниципалитетам. Источник "Коммерсанта" отмечает, что такую очередность поставок утвердило правительство.

АЗС нефтяных компаний оказались почти в конце приоритетного списка. Представителям розничного рынка, которых не устраивает ситуация, эксперты советуют самостоятельно импортировать топливо или организовать его производство путем смешивания компонентов.

Специалисты считают, что риски невыполнения биржевых контрактов возросли на фоне остановки части нефтеперерабатывающих мощностей. По данным Росстата, в мае производство нефтепродуктов в РФ сократилось на 13,5% в годовом исчислении. В июне спад усилился до 21,7%, а в июле объемы производства были на 19,3% ниже, чем годом ранее.

Украина наносит удары по российским НПЗ – главные новости

Газета Financial Times сообщила, что Украина изменила подход к атакам на российский энергетический сектор. Вместо масштабных ударов всё чаще применяются точечные атаки на нефтеперерабатывающие заводы, направленные на поражение их критически важных компонентов.

По словам авторов материала, такой подход позволяет вывести предприятие из строя на более длительный период. Последствия точечных ударов в конечном итоге обходятся Москве дороже, отмечают журналисты со ссылкой на военных, участвующих в планировании таких атак.

Сегодня Россия пытается защитить свои критически важные объекты от атак украинских БПЛА, устанавливая на них специальные защитные конструкции. Такие конструкции заметили, в частности, в Московской области.

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