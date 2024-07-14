За словами президента США, "пусть ФБР делает свою работу".

Президент США Джо Байден призвал не делать преждевременных выводов по поводу покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. В своей речи во время брифинга Байден еще раз призвал страну к единству.

По словам американского лидера, администрация получила отчет, и сейчас ФБР проводит расследование, которое сейчас находится на начальном этапе. При этом детальной информации о мотивах покушения нет, в то же время имя стрелка установлено.

"Поэтому я призываю не делать преждевременных выводов, пусть ФБР делает свою работу", - призвал Байден. Видео дня

В то же время он дал ряд поручений. Так, Трамп как бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома получит усиленную охрану. Тем временем секретной службе США поручено пересмотреть все меры безопасности на съезде Республиканской партии, который начнется завтра, 15 июля.

Кроме того, министерству нацбезопасности поручено провести независимый обзор случившегося.

Покушение на Дональда Трампа - что известно

В экс-президента США, нынешнего кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа стреляли во время выступления в Пенсильвании. Его быстро окружила вооруженная охрана, он лежал около минуты. Затем он поднялся на ноги и поднял кулак в воздух, после чего его вывели со сцены и посадили в автомобиль, а затем увезли с места происшествия. Политик был ранен в ухо.

Впоследствии сообщалось, кто совершил покушение на Трампа. Это сделал 20-летний Томас Мэтью Крукс. Накануне он записал видеообращение, где жестко раскритиковал представителей Республиканской партии США.

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