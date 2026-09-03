В 'Дие' запустили услугу по разводу онлайн: как это сделать

В Украине запустили возможность расторжения брака онлайн в приложении "Дия".
Как сообщается в Telegram-канале государственного приложения "Дия", услуга доступна для супругов, которые совместно решили расторгнуть брак. Без согласия обеих сторон подать заявление о расторжении брака не удастся.
Как это работает:
- один из супругов оформляет заявление в "Дии";
- второй подтверждает его в своем приложении;
- "Дия" автоматически проверяет информацию в Государственном реестре актов гражданского состояния.
"Через месяц брак будет расторгнут. Если за это время вы передумаете, заявление можно отозвать – не позднее чем за 4 часа до видеоконференции", – говорится в сообщении.
Нюансы
В "Дии" отметили, что ранее для развода требовалось как минимум дважды посетить отдел ГРАГС и подавать бумажные документы. Теперь весь процесс происходит онлайн.
Также отмечается, что если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, то расторжение брака, как и раньше, происходит через суд.
А для тех, кто не пользуется "Дией", остается возможность подать заявление лично в отделе ГРАГС.
Регистрация брака онлайн
Как сообщал УНИАН, ранее "Дия" перевела в онлайн процесс заключения брака. В сентябре 2024 года Михаил Федоров, тогдашний вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации – заявил, что в приложении можно пройти полный цикл заключения брака – от подачи заявления и заключения брака онлайн до получения свидетельства.
Федоров тогда подчеркнул, что благодаря онлайн-регистрации брака военнослужащие и пары, находящиеся далеко друг от друга, смогут пожениться, несмотря на обстоятельства, расстояние между городами или даже странами.