В 'Дие' запустили услугу по разводу онлайн: как это сделать

Если передумали, – заявление можно отозвать, но в течение ограниченного срока.

В Украине запустили возможность расторжения брака онлайн в приложении "Дия".

Как сообщается в Telegram-канале государственного приложения "Дия", услуга доступна для супругов, которые совместно решили расторгнуть брак. Без согласия обеих сторон подать заявление о расторжении брака не удастся.

Как это работает:

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один из супругов оформляет заявление в "Дии";

второй подтверждает его в своем приложении;

"Дия" автоматически проверяет информацию в Государственном реестре актов гражданского состояния.

"Через месяц брак будет расторгнут. Если за это время вы передумаете, заявление можно отозвать – не позднее чем за 4 часа до видеоконференции", – говорится в сообщении.

Нюансы

В "Дии" отметили, что ранее для развода требовалось как минимум дважды посетить отдел ГРАГС и подавать бумажные документы. Теперь весь процесс происходит онлайн.

Также отмечается, что если у супругов есть общие несовершеннолетние дети, то расторжение брака, как и раньше, происходит через суд.

А для тех, кто не пользуется "Дией", остается возможность подать заявление лично в отделе ГРАГС.

Регистрация брака онлайн

Как сообщал УНИАН, ранее "Дия" перевела в онлайн процесс заключения брака. В сентябре 2024 года Михаил Федоров, тогдашний вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации – заявил, что в приложении можно пройти полный цикл заключения брака – от подачи заявления и заключения брака онлайн до получения свидетельства.

Федоров тогда подчеркнул, что благодаря онлайн-регистрации брака военнослужащие и пары, находящиеся далеко друг от друга, смогут пожениться, несмотря на обстоятельства, расстояние между городами или даже странами.

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