Зеленский посетит церемонию прощания с Папой Франциском, - источник

Сейчас дата захоронения понтифика определяется.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить визит в Рим и Ватикан с целью участия в церемонии прощания с Папой Римским Франциском. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник.

"В Офисе президента ожидают определения даты захоронения Папы Франциска и готовят визит президента Владимира Зеленского в Рим на прощание с понтификом", - сообщил источник.

Как известно, Франциск избрал местом своего захоронения базилику Санта Мария Маджоре, а не собор Святого Петра.

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Смерть Папы Римского - что известно

Как сообщал УНИАН, в Пасхальный понедельник, 21 апреля, папа Римский Франциск умер в возрасте 88 лет.

Папа Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе, Аргентина, в итальянской эмигрантской семье. Он был избран 266-м Папой Римским в марте 2013 года, став первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом и первым, кто взял имя Франциск в честь святого Франциска Ассизского.

Папа Франциск неоднократно высказывался о войне в Украине, призывая к миру и диалогу.

В марте 2024 года Папа призвал Украину иметь "мужество белого флага" и вести переговоры с Россией, что вызвало критику. Впоследствии Ватикан уточнил, что Россия должна прекратить агрессию, признав ее "несправедливой".

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