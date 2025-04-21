Погребение понтифика должно состояться через четыре-шесть дней после его смерти.

Президент США Дональд Трамп намерен приехать на похороны Папы Римского Франциска в Ватикане, пишет The New York Post, ссылаясь на осведомлённые источники.

Похороны и погребение понтифика должны состояться через четыре-шесть дней после его смерти, хотя точная дата еще не определена.

При этом издание отмечает, что в понедельник утром Трамп не сказал, будет ли он присутствовать на похоронах.

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The Post напоминает, что в 2005 году президент США Джордж Буш-младший и его жена Лора присутствовали на похоронах Папы Римского Иоанна Павла II.

Непосредственный предшественник Франциска, Бенедикт XVI, сложил с себя полномочия папы в феврале 2013 года, почти за десять лет до своей смерти.

Умер Папа Римский Франциск

Сегодня, 21 апреля, стало известно о смерти Папы Римского Франциска. Отмечается, что Папа отошел в вечность в Пасхальный понедельник в ватиканском доме Санта-Марта. По данным СМИ, причиной смерти Папы мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг.

В Ватикане уже начались обсуждения, кто станет его преемником. Одним из главных фаворитов является итальянец Пьетро Паролин, который является государственным секретарем Ватикана с 2013 года. Также высокие шансы стать новым Папой Римским имеет Маттео Мария Дзуппи, архиепископ Болоньи и президент Итальянской епископской конференции.

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