Украинские диверсанты с яхты не могли взорвать 'Северные потоки', - немецкий водолаз

Эксперт по подводной археологии отметил, что существует ряд причин, почему операция, о которой пишут СМИ, невозможна на практике.

Немецкий водолаз и подводный археолог Свен Томас опроверг, что "Северные потоки" могли взорвать украинские диверсанты с яхты "Андромеда", - сообщает BILD.

Западные СМИ уже почти два года обсуждают версию о том, что газопроводы взорвала группа украинских диверсантов, которая арендовала парусную яхту "Андромеда". Украинцы якобы загрузили на борт водолазное снаряжение и взрывчатку, а затем установили ее на дне Балтийского моря на глубине около 80-90 метров. Томас опроверг эту версию.

Эксперт пояснил, что для подводного погружения нужна не одна яхта, а целая группа судов плюс неподвижная платформа с кранами, якорями и балластом общей массой около 1 тонны.

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Чтобы погружаться с "Андромеды", ее нужно было бы точно зафиксировать над "Северными потоками". Для этого нужны были 3-4 тяжелых якоря с канатами длиной 300-500 м, иначе яхту сносило бы в открытом море ветром и волнами.

Томас заметил, что мощность двигателя "Андромеды" - 75 лошадиных сил. Этого не хватило бы, чтобы оставаться в районе "Северных потоков" с помощью постоянного маневрирования. Кроме того, яхта не могла бы принять на борт 400 кг взрывчатки.

Подрыв "Северного потока" - последние новости

Газопроводы "Северный поток" проходят через Балтийское море в Германию. Обе нитки газопровода "Северный поток-1", а также одна из двух ниток "Северного потока-2" были повреждены в 2022 году. Запад ведет расследование подрыва российского газопровода.

Ряд немецких изданий опубликовали информацию, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по делу о подрыве "Северного потока". Также утверждалось, что в подрыве газопровода подозревают еще двух граждан Украины.

Советник президента Михаил Подоляк объяснил, что у Украины просто не было необходимых ресурсов для такой операции. По его словам, такой акт может быть осуществлен только при наличии больших технических и финансовых ресурсов, что было только у России. Он подчеркнул, что Украина не получила никакого стратегического или тактического преимущества от инцидента.

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