Сейсмологи указали, что зафиксировали сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва.

Сейсмические станции в Украине и Румынии зафиксировали взрыв на Каховской дамбе в то утро, когда она рухнула. Норвежские сейсмологи отметили, что подрыв произошел 6 июня в 02:54 по украинскому времени.

Издание NPR пишет, что анализ провела норвежская группа NORSAR, которая отслеживает сейсмические сети по всей Европе. Эти данные являются первыми независимыми доказательствами того, что плотина, сдерживавшая водохранилище размером примерно с Большое Соленое озеро в Юте, была взорвана, а не рухнула из-за перенапряжения и бесхозяйственности.

На пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский призвал к международному расследованию того, что произошло с плотиной.

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"Доказательства должны быть тщательно собраны и представлены", — сказал Зеленский во время онлайн-мероприятия для прессы по поводу обрушения плотины. "Без международных следственных групп… мы не сможем этого сделать".

Каховская плотина находилась на линии фронта, с российскими войсками с одной стороны и украинскими войсками с другой. В последние месяцы она пережила бомбардировку со стороны украинских сил и как минимум один взрыв, предположительно вызванный отступающими российскими войсками, которые взорвали дорогу над плотиной.

В последние недели плотина подвергалась еще большей нагрузке. Весенние дожди заполнили Каховское водохранилище до отказа, и вода переливалась через верхнюю часть плотины, у которой не было достаточно открытых шлюзов, чтобы управлять потоком. Россия, которая контролирует плотину, с ноября 2022 года, открыла лишь несколько из 28 ворот.

Напряжение и предыдущее повреждение плотины привели к предположению, что она могла рухнуть сама по себе. Но, по данным NORSAR, отслеживающего подземные ядерные испытания и другие сейсмические явления, произошел взрыв примерно в то время, когда, как считается, дамба рухнула.

"Мы видим сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва", — сказал NPR Волкер Ойе, сейсмолог из NORSAR, проанализировавший данные.

Есть еще неопределенность. Сейсмические группы не могут определить место взрыва ближе, чем в пределах 20-30 километров от плотины. Но Ойе говорит, что взрывы в этой конкретной части Украины случаются редко, поэтому взрыв, вызванный чем-то другим, был бы необычным совпадением.

Имеющиеся данные не могут указать на то, что вызвало взрыв. Россияне обвиняют Украину в нападении на плотину, но украинцы утверждают, что оккупанты использовали подрывные заряды для ее разрушения.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС - главные новости

6 июня 2023 года российские военные взорвали Каховскую ГЭС, что привело к техногенной катастрофе - результатом неконтролируемого спуска воды истало затопление территорий ниже по течению Днепра, в том числе и населенных пунктов.

Украинцы всеми силами пытаются помочь жителям пострадавшх районов всем чем могут - от спасения пострадавших на месте до предоставления убежища в безопасных районах. В свою очередь международные организации как ООН и Красного Креста удивили отсутствием адекватной реакции на российский теракт. На официальной странице ООН в соцсетях висело поздравление с так называемым "международным днем русского языка". Преакция генсека ООН Антониу Гутерреша появилась только вечером. Он назвал подрыв ГЭС еще одним разрушительным следствием нападением России на Украину.

Такая рекция междунардных гуманитарных организаций шокировала президента Владимира Зеленского. Он прямо обвинил МКК и ООН в бездействии и призвал их включиться в спасательную операцию на временно оккупированных Россией территориях Украины

8 июня появилась информация, что в ООН пообещали сформировать группы для эвакуации людей из затопленных населенных пунктов временно оккупированной части Херсонской области и оказания гуманитарной помощи.

Стоит отметить, что РФ пыталась обвинить Украину в трагедии. При этом в Москве и пропаганда выдвигали различные версии - от удара ракетой до работы украинских снайперов. Вот только дамба Каховской ГЭС строилась с расчетом на ядерный удар и разрушить ее можно было только взрывом изнутри.

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