Там призвали к "проведению независимого, беспристрастного, тщательного и прозрачного расследования" разрушения Каховской ГЭС.

Управление ООН по правам человека заявляет, что пока не может оценить, является ли разрушение Каховской ГЭС в Украине военным преступлением.

Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, сообщает Handelsblatt.

"Поскольку обстоятельства инцидента (разрушения Каховской ГЭС, - УНИАН.) все еще неясны, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", — говорит он.

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Он повторил, что организация призывает к независимому, беспристрастному, тщательному и прозрачному расследованию.

Подрыв Каховской ГЭС 06.06.2023

В ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Это привело к масштабным затоплениям и поставило под угрозу безопасность Запорожской АЭС, охлаждение ее системы

Вода из Каховского водохранилища начала затапливать города и села, объявлена эвакуация населения из Херсонской области. Люди пытаются выбраться из водной стихии, также украинцы активно спасают животных.

Зеленский сразу после трагедии заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

Глава ОП Ермак заявил, что подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС - это очередное военное преступление и экоцид. Он подчеркнул, что есть угроза для ЗАЭС.

Отметим, что государство-террорист РФ до сих пор отрицает свою вину в подрыве Каховской гидроэлектростанции и пытается заверить, что это сделал "киевский режим".

В Европейской комиссии 9 июня заявили, что считают Россию ответственной за подрыв плотины Каховской ГЭС.

Накануне в Белом доме заявили, что Россия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС.

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