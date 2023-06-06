В Кремле назвали подрыв Каховской дамбы "преднамеренной диверсией".

У российского диктатора Владимира Путина впервые прокомментировали ужасное преступление - подрыв Каховской дамбы в Украину.

Спикер Путина Дмитрий Песков во время разговора с российским пропагандистом "повесил" преступление на Украину. "Може сейчас однозначно заявить, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны…", - утверждал пресс-секретарь.

Песков также высказался о последствиях подрыва Каховской ГЭС. По его словам, подрыв объекта "может повлечь очень тяжелые последствия… для нескольких десятков тысяч жителей..., экологические последствия".

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Стоит отметить, что, по сведениям украинской разведки, российские оккупанты еще в прошлом году минировали Каховскую ГЭС.

Подрыв Каховской дамбы - последствия, которые стоит знать

В ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. По сведениям "Укргидроэнерго", ГЭС нельзя восстановить. Из-за подрыва дамбы около 80 населенным пунктам угрожает подтопление. Украинская сторона готовилась к эвакуации населения.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что военное командование нашей страны предусматривало возможные действия врага насчет подрыва дамбы, делало соответствующие расчеты, поэтому такие действия не навредят наступлению украинских воинов.

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