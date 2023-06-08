Плотина была под контролем россиян, напоминают в Вашингтоне.

Белый дом считает Россию ответственной за разрушение Каховской ГЭС, которая находилась под контролем российских сил. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что США все еще собирают информацию о случившемся, но ответственность в любом случае лежит на России, чьих войск в принципе не должно быть на украинской территории.

"Эта плотина была под контролем России, и они несут ответственность за разрушения, причиненные этой войной. И мы сделаем все возможное, чтобы поддержать народ Украины в это непростое время", – заявила спикер.

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Жан-Пьер подчеркнула, что эта трагедия никогда бы не случилась, если бы Россия не устроила полномасштабное вторжение в Украину.

Подрыв Каховской ГЭС – последние новости

Американский Институт изучения войны заявил, что у российской стороны были четкие мотивы для подрыва Каховской ГЭС. Непосредственно перед случившемся оккупанты были очень обеспокоены угрозой возможного форсирования Днепра украинской армией.

На второй день масштабного наводнения начала поступать первая информация о погибших в результате разлива Днепра. На текущий момент известно о трех умерших в оккупированном городе Олешки, где россияне полностью саботировали эвакуационно-спасательные работы.

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